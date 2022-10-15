老師挪用結婚基金只為發展棒球 基隆表揚推展體育及績優102人

基隆市長林右昌昨晚表揚推展體育有功團體及績優人員共計102人19個單位受獎，其中榮獲體育優教師獎的東光國小陳俊光組長，長期深耕發展棒球，甚至挪用結婚資金去添購裝備；剛在烏茲別克亞錦標賽奪金的鄧羽彣，也獲取特優運動員的殊榮。

表揚大會昨晚在金華園餐廳辦理，市長林右昌、各民意代表、教育處處長杜國正及中華民國縣市體育會聯合總會會長鄭錦洲到場頒獎。

林右昌說，基隆能夠在體育發展方面有成，都要感謝在場的體育推手及為基隆爭光的運動選手與團隊無私的奉獻，不僅是選手的辛苦耕耘及付出，更歸功於幕後栽培選手的教練及師長們。

榮獲體育優教師獎項的東光國小陳俊光組長，長期深耕於發展基隆市棒球，從民國96年開始，就都把心思放在孩子身上，甚至挪用結婚資金，去添購裝備，只為了孩子們的發展。

剛在烏茲別克的亞洲公開水域錦標賽10公里勇奪金牌的基隆之光鄧羽彣，也獲得特優運動員的殊榮。

教育處表示，8年來市府積極推展全民運動，不管是學校體育或是社會體育，都提高經費補助及體育建設改善新建，在運動競賽獲獎數逐步提升，今年全中及全民運都創下基隆12年來的最佳成績。

市府為獎勵優秀運動團隊及學生，修正「運動競賽獎勵金辦法」，雙倍提高獎勵金額，並給予學校參與體育競賽參賽補助，讓選手無後顧之憂的訓練比賽，在體育建設方面，從107至111年投入8億元的資金打造完善的運動環境。

教育處處長杜國正表示，基隆在運動i台灣計畫榮獲4年特優縣市，為六都以外唯一，並連續5年都榮獲千萬補助，補助節節高升，今年榮獲1572萬的補助，共辦理了52種多元性體育活動，幾乎每周都會有活動讓全民參與運動。