花蓮溫泉季 優惠振興災區觀光

花蓮太平洋溫泉季今天起展開，除了泡湯、欣賞兩大繽紛光影展區，為振興南區震災後觀光，縣府加碼推出優惠，外地遊客入住玉里、富里等5鄉鎮合法旅宿，遊客登錄可獲300元禮券，還可抽特斯拉汽車，另補助業者每房每晚500元。

太平洋溫泉季是花蓮每年秋冬旗艦型活動，藉由套裝遊程，結合食宿，吸引民眾到花蓮瑞穗、玉里安通兩大溫泉區泡湯。今年持續主打「瑞穗英雄泉」、「安通美人湯」兩大品牌，規畫兩大光影展區，瑞穗展區位於瑞祥公園對面草坪，以原住民圖騰打造入口意象，展區內有鯉魚燈牆、紫藤花廊，金黃色燈海、一柱擎天黃金泉與黃金溫泉球。

玉里安通展區則位於安通露天野溪溫泉，以象徵溫泉結晶物的溫泉花廊引導遊客進入野溪溫泉泡湯，一邊欣賞明月及美人鴨造型裝置藝術，還有岸邊璀燦的鑽石與金針花海燈飾，還特別設置愛心造型供情侶打卡，營造浪漫氛圍。

縣長徐榛蔚表示，918池上地震對南區造成嚴重影響，為振興災區觀光，今天起到11月底，外縣市遊客到瑞穗、玉里、富里、卓溪、萬榮5鄉鎮，入住合法旅宿，業者每房每晚可獲得500元補助，遊客登錄住宿資料後可獲得300元在地農會禮券，並可抽特斯拉。

縣府觀光處長張志翔說，續推出溫泉專車，結合在地溫泉飯店、美食及農特產業，提供瑞穗、安通一日遊及二日遊。溫泉季期間入住瑞穗和安通溫泉區合作旅宿、泡湯並集滿2枚消費戳章可抽黃金、鑽石等大獎。