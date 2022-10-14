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挺過化療艱辛如獲重生 6旬翁用蛋糕感謝醫護

中央社／ 台東縣14日電

68歲林姓男子因血液方面疾病，在衛福部台東醫院挺過艱辛化療，如獲重生，今天買蛋糕感謝照顧他3個多月的醫護人員。

「是部東給我一個重生機會」，68歲的慶生蛋糕被推進病房，林男起身穿衣滿臉笑容，和部東綜合病房護理師一起分享他的喜悅，切蛋糕時他有感而發說「是你們這些小天使和活神仙，把我度化重生」。

部東醫院公關賴永成告訴中央社記者，林男一直知道自己有血液方面的的疾病，血小板數值甚至高於最高值2倍，在全台各大醫學中心求診後，輾轉知道台東公立醫院來了一名血液腫瘤科菁英醫師樊聖，看診2年頗有信心，年初發現罹癌後打定主意要回到部東醫院化療。

不過即使化療過程的副作用讓林男有時難以入眠、全身不適，但他秉持當兵時受的「正面迎敵、絕不逃避」信念看待病痛；一路照護他的部東護理長陳玉玲也提到，病人難免情緒波動，看到他躺在病床上休息就知道不舒服，大家總會付出多一點耐心和關心。

賴永成說，已退休的林男畢生奉獻給工程科技，1978年曾應邀遠赴中東利雅德開發工業區，歷經香港啟德機場班機爆胎逃過一劫、目睹中東當地斬首示眾酷刑，林男自喻過盡千帆看淡生死，出院之後一樣會抱持樂觀心情與病共存。

中東 台東

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