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民進黨議場搬人形看板找「縣長」 林姿妙：請假依法行政

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民進黨議員陳俊宇今質詢時提到在找人，找的是林姿妙縣長，因為「我們的宜蘭縣長落跑了，不願回議會備詢」。圖／取自YouTube「宜蘭縣議會直播頻道」
民進黨議員陳俊宇今質詢時提到在找人，找的是林姿妙縣長，因為「我們的宜蘭縣長落跑了，不願回議會備詢」。圖／取自YouTube「宜蘭縣議會直播頻道」

宜蘭縣議會今天縣長施政總質詢，林姿妙請假由副縣長林建榮代理，民進黨團稱宜蘭縣長落跑了，不願回議會備詢，發起「尋找林姿妙 回來總質詢」，還在議場搬出人形看板。林姿妙強調「依法行政」，選舉一到抹黑很多，選民的眼睛是雪亮的。

民進黨議員陳俊宇、簡松樹、陳文昌、呂惠卿、謝燦輝、蔡金惠、吳宏謀，今天聯合質詢，發起「尋找林姿妙 回來總質詢」，準備2面林姿妙的人型看板擺到報告台兩側。

陳俊宇質詢時提到在找人，找的是林姿妙縣長，「我們的宜蘭縣長落跑了，不願回議會備詢」，請縣民看到林姿妙人在哪，馬上跟民進黨團聯絡，縣府不去找回來，黨團也會派人去載她回來。

副縣長林建榮表示，縣長林姿妙全心全力投入選舉，不讓他人覺得她公器私用而依法請假，林姿妙請假合情合理；至於民進黨要求銷假備詢，他表示由林縣長自己判斷決定。

國民黨議員陳鴻禧認為縣長合理請假，不用回來回應民進黨，楊弘旻也說林姿妙請假完全合情合法合理，批民進黨利用議會質詢手段的選舉奧步，根本是在作秀。

林姿妙今早在國民黨主席朱立倫陪同拜票，她表示依法行政，選舉一到抹黑就很多，選民眼睛都是雪亮的。宜蘭縣是一個大家庭，縣長媽媽的她關心宜蘭縣財政、經濟、教育、士農工商的發展，首要目標是希望宜蘭縣蓬勃發展，因此積極、努力推動縣政。女性從政要多一份努力，用心、愛心、耐心來經營，希望讓宜蘭縣能夠更好。

請假遭民進黨質疑，宜蘭縣長林姿妙（中）強調依法行政。記者林佳彣／攝影
請假遭民進黨質疑，宜蘭縣長林姿妙（中）強調依法行政。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣議會今天縣長施政總質詢，林姿妙請假由副縣長林建榮代理，民進黨團發起「尋找林姿妙 回來總質詢」，還在議場搬出人形看板。圖／民眾提供
宜蘭縣議會今天縣長施政總質詢，林姿妙請假由副縣長林建榮代理，民進黨團發起「尋找林姿妙 回來總質詢」，還在議場搬出人形看板。圖／民眾提供

林姿妙 民進黨 2022大選 宜蘭縣選舉

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