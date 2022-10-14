918地震損花蓮南區農作 縣府爭取天然災害、休耕補助

花蓮南區玉里、富里兩鄉鎮是稻米生產重鎮，二期作即將收成，上月918地震造成農田地面隆起、水圳震損無法灌溉，縣府初估約300公頃受災，將提報天然災害救助，若明年一期作受影響，也會向農委會爭取專案休耕補助。

副議長潘月霞今天在縣議會定期會質詢提出，918地震造成花蓮南區多處稻田受損，即將收成的二期作無水灌溉，道路也不通，農民受災慘重，如何補助？

她也關心因震損將重建的高寮、崙天、玉長大橋，認為現有橋面寬度不足，希望重建時能拓寬，尤其高寮大橋連通赤科山，建議比照北崗大橋拓寬為有機車道的4線道大橋，提升觀光交通功能。

農業處副處長張仁智說，張仁智表示，正值二期作生產期，地震造成部分土地隆起，水圳也有破裂漏水、甚至崩塌情況，影響農田灌溉。針對農地隆起、田梗毀損部分，已請公所和農會查估分期，訂定補貼機制向中央爭取經費。

二期稻作再一個月就可以收成，若因此造成受損減產，將爭取天然災害救助，請農民趕快到鄉鎮公所申報，以利後續勘災、提報救助。若影響到明年一期作，也將向農委爭取，以專案方式提供休耕補助，每公頃可領3萬4000元以上的補助。

張仁智說，崙天、高寮大橋路斷造成河東6里民眾須繞路進出，農民運輸成本增加，也已請玉溪地區農會、富里鄉農會查估，縣府將找經費提供農民相關補貼。

建設處長鄧子榆說，震損的高寮、崙天和玉長3座橋梁都需要重建，經與公共工程委員會討論，重建方向不是豪華大橋，而是要堅固耐震。