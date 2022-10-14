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台東新站後站居民陳情 要求政府履行30年前興建道路承諾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
政府於1993年間興建台東新站時，居民期望原來規畫後站為住商用地，後來卻因挖掘卑南遺址，後站土地被徵收為史前館用地，然史前館最後並沒有依計畫建館於此，而改興建卑南文化公園。記者尤聰光／攝影
政府於1993年間興建台東新站時，居民期望原來規畫後站為住商用地，後來卻因挖掘卑南遺址，後站土地被徵收為史前館用地，然史前館最後並沒有依計畫建館於此，而改興建卑南文化公園。記者尤聰光／攝影

台東卑南文化公園附近居民今向中央及地方政府遞送陳情書，要求政府履行30年前興建台東新站預留15米道路承諾，興建道路，讓失去的火車後站繁榮起來。卑南遺址公園主任高筱慧說，將集思廣益尋求替代方案，解決居民通行。

高筱慧說，居民陳情訴求有兩項，一是將30米道路打通，還給居民通行權，其次是公園上方仍有居民，希望道路能人車分流、加裝路燈照明。但考古現場底下仍有文化層堆疊，史前館方認為還有考古價值，集思廣義尋求替代方案。

另針道路能人車分流部分，高筱慧表示對以安全為考量，將公園週邊產業道路增設路燈，行人跟車輛分流，是務實可行的，將規畫後爭取經費辦理。

政府於1993年間興建台東新站時，居民期望原來規畫後站為住商用地，後來卻因挖掘卑南遺址，後站土地被徵收為史前館用地，然史前館最後並沒有依計畫建館於此，而改興建卑南文化公園，當時預留15米道路承諾也因此至今未兌現。

火車站後站居民及地方人士共245人，向總統府、行政院、台東縣政府及議會等遞送陳情書，要求政府履行當時承諾興建道路，讓失去30年的火車後站繁榮起來。

發起人林宜山表示，時隔近30年，台東新站成為一個沒有後站的火車站，後站現在依然蕭條，成為人煙罕至的荒涼地，儼如墳場，令居民十分憤怒；且被徵收土地農民有受騙的感覺，政府應履行當時承諾，還農民財產的損失。

據了解，卑南文化公園現況，除了6米小道路，人車無法分道有安全顧慮外，每至夜晚路燈昏暗，陰陰深深猶如墳場，目前只有少數人下午前往運動，與原先的後站繁榮及史前館能有效帶動觀光與經濟發展規畫，相去甚遠。

台東卑南文化公園附近居民今向中央及地方政府遞送陳情書，發起人林宜山要求政府履行30年前興建台東新站預留15米道路承諾，興建道路，讓失去的火車後站繁榮起來。記者尤聰光／攝影
台東卑南文化公園附近居民今向中央及地方政府遞送陳情書，發起人林宜山要求政府履行30年前興建台東新站預留15米道路承諾，興建道路，讓失去的火車後站繁榮起來。記者尤聰光／攝影

台東 遺址 火車站

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