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海科館登美國台灣形象展 秀台灣軟實力、海洋生態之美

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館參展。圖／海科館提供
2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館參展。圖／海科館提供

2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，國立海洋科技博物館長陳素芬率領海科團隊與會，向國際人士介紹這座由工業遺址轉化為博物館的歷史，進而展現智能科技及生態永續的海科館

海科館表示，此行參展是在國際商務人士、學者、海洋科學家面前，展現我國與海洋母親密不可分的連結，以及海科館特有的海洋生態旅遊體驗，也讓全世界人士看見台灣獨特的海洋生態、科技、人文、永續海洋與多元創值的亮能，成功的以博物館的角色在國際活動中展現出具有多元海洋面向的軟實力。

美國在台協會主席莫健、中研院院士翁啟惠、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、華府台灣同鄉會長黃凱峰等人也到場，由陳素芬解說導覽，體驗海科館互動設施「漁夫鍋」，品嘗來自台灣的杏仁小魚乾美味。

海科館說，這項展覽以「無限台灣，十力台灣」為主軸，設置10大形象館，涵蓋電動車、5G、智慧城市、智慧醫療、航太科技、臺灣文化與美食等，讓全世界看見台灣。

陳素芬說，海科館的前世今生引起國際與會人士高度興趣，這座結合歷史、人文、水火交融與海洋科技的博物館全世界少有，加上結合周邊特有的自然景觀和山海美景也同時成為熱門的打卡景點。參與美國台灣形象展後，相信將來會有更多海外人士造訪，認識台灣的美麗與實力。

2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館參展。圖／海科館提供
2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館參展。圖／海科館提供
2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館參展，館長陳素芬（左）在場導覽。圖／海科館提供
2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館參展，館長陳素芬（左）在場導覽。圖／海科館提供
2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館長陳素芬（右一）率團參展，右二為美國在台協會主席莫健。圖／海科館提供
2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館長陳素芬（右一）率團參展，右二為美國在台協會主席莫健。圖／海科館提供
2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館參展。圖／海科館提供
2022美國台灣形象展在美國華盛頓登場，基隆市國立海科館參展。圖／海科館提供

海科館 美國在台協會 翁啟惠

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