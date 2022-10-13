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基隆「豎梯」年底前試營運 相關維護管理費1年724萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天在議會表示，豎梯10月底、11月初完工，預計今年底前可以試營運。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在議會表示，豎梯10月底、11月初完工，預計今年底前可以試營運。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今天審查明年總預算，市府編列724萬元管理維護豎梯、防空洞。議員詢問豎梯何時完工？是否委外營運？基隆市長林右昌回應，議員對預算有意見可調整，其餘是市府行政事項。市議員王醒之不同意林的說法，指資訊不清楚才追問，否則怎麼把關？林右昌才說，豎梯預計今年底前可以試營運。

基市府發包在義二路、正義路口警二分局舊址興建豎梯，通往中正公園的主普壇，工程原訂去年6月完工，至今仍在施工。市府去年編列600萬元維管費用，因為完工被議會刪到剩1元。市府明年再編724萬元維管費用，有議員要求說明完工日期和營運方式。

市議員陳薇仲認為，總要先知道何時完工，才知道整年度費用如何編列。市議員張淵翔也問，能否在林右昌任期讓民眾搭電梯上主普壇？豎梯1年要「吃掉」市府預算700多萬，豎梯如何讓市民感到驕傲、有光榮感，而不是一直在「花錢」。

王醒之表示，林右昌最早宣傳豎梯時講得非常明白，就是民眾搭乘不用錢，並以周邊商場營運獲利維管。可是現在廠商還沒進來，市府就要先支出維管費用，他雖認為理所當然，但定位須說清楚，豎梯到底是商業空間，還是公共活動空間？到底適不適用促參招商營運，達到損益兩平？

林右昌答詢時說，議員對預算有意見可以進行調整，其餘是涉及市府行政。他可以簡單回應，豎梯供市民搭乘具公共性，不會沒有成本，就像社區電梯要維護跟管理，還有這麼大的鋼構量體，不可能要營運的廠商負擔，所以市府要編列基本維管經費，這跟後續委外標租不完全掛勾，或者是劃上等號。

王醒之表示，他對預算本身沒有意見，但不同意林右昌指議員只能就預算部分表達意見，剩下的是行政權。在資訊不清楚的情況下，當然得要繼續問，否則怎麼把關。

林右昌再次起身答詢，表示豎梯大概10月底、11月初完工，其實現在已經幾乎完工了，完工後必須要報竣工，還有驗收等行政程序要走，預計今年底前應該可以試營運。

基隆市長林右昌今天在議會表示，豎梯10月底、11月初完工，預計今年底前可以試營運。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在議會表示，豎梯10月底、11月初完工，預計今年底前可以試營運。記者邱瑞杰／攝影

議員 林右昌 王醒之

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