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宜蘭縣府與社區合作 連續6年榮獲水患自主防災績優縣市

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
全球暖化極端氣候，一旦災害發生而救援人車未能到達時，社區民眾要學會自救與互救。圖／縣府水資處提供
全球暖化極端氣候，一旦災害發生而救援人車未能到達時，社區民眾要學會自救與互救。圖／縣府水資處提供

全球暖化極端氣候影響颱風、降雨型態改變，已經無法單靠工程手段處理水患問題，一旦災害發生而救援人車未能到達時，社區民眾要學會自救與互救。對此，縣政府在各鄉鎮市成立水患自主防災社區，培訓民眾抗災減災能力，使得宜蘭連續6年榮獲中央評鑑績優縣市。

水利資源處表示，縣政府從民國101年推動水患自主防災社區，強化社區防災意識及防護能力，至今已在頭城、礁溪、壯圍、宜蘭、羅東、五結、冬山、蘇澳等鄉鎮市成立28個水患自主防災社區，整合社區內外資源，藉由災害與防救災相關知識與技術的學習，建立民眾防災意識，達到「抗災、避災、減災」，讓民眾熟知防救災資訊，有利於「自救、互救」。

經由縣政府與社區的共同努力，宜蘭縣從105年至110年，連續6年獲經濟部水利署評鑑為水患自主防災社區評鑑績優縣市，最近在全國各縣市中評鑑再度拿下殊榮，今年獲得績優縣市包括宜蘭縣、桃園市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣。

縣長林姿妙表示，未來將持續針對各水患自主防災社區給予支援訓練，一旦發生水患時，減輕對人民生活財產的衝擊。

全球暖化極端氣候，一旦災害發生而救援人車未能到達時，社區民眾要學會自救與互救。圖／縣府水資處提供
全球暖化極端氣候，一旦災害發生而救援人車未能到達時，社區民眾要學會自救與互救。圖／縣府水資處提供

宜蘭 林姿妙 水利署

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