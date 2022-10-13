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民進黨議員要林姿妙銷假到議會備詢 藍營回批「雙標」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天下午的縣長施政總質詢由副縣長林建榮列席備詢，提早在2點54分結束。記者戴永華／攝影
今天下午的縣長施政總質詢由副縣長林建榮列席備詢，提早在2點54分結束。記者戴永華／攝影

宜蘭縣議會今天下午進入縣長施政總質詢，民進黨議員要求縣長林姿妙銷假到縣議會備詢，接受民意監督；國民黨縣議員表示，江聰淵有銷假到市民代表會備詢嗎？請民進黨不要搞「雙標」，縣民真的看不下去了。

民進黨縣議會黨團總召陳俊宇表示，林姿妙縣長自10月3日開始請假，照樣以縣長身分出席縣府所辦的各大活動，把請假當成自助餐辦理，想吃什麼就夾，不想吃的就不夾，請假以來跑行程的方式跟請假前一模一樣，純粹為了規避議會監督才請假不出席備詢，「請假自助餐」讓鄉親看不下去，呼籲盡快回到議會接受議員總質詢，勇敢面對縣民。

陳文昌、謝燦輝議員說，林姿妙縣長的貪汙案件算是集體舞弊，請林姿妙縣長尊重議會質詢權，回到議會接受質詢，並解釋4大罪狀的來龍去脈，給鄉親一個交代。

今天下午進入縣長施政總質詢，由副縣長林建榮代為列席，下午2點到5點，排定有4位縣議員聯合質詢，會場氣氛和諧，提早在2點54分結束；明天上午9點起，排定由5位民進黨黨縣議員聯合質詢。

陳俊宇說，明天早上是民進黨議員質詢時間，請林姿妙縣長比照江聰淵市長說，若代表會要他備詢會銷假列席，請銷假回歸議會備詢；林建榮副縣長完全與司法案件無關，林姿妙縣長卻在此時讓林建榮副縣長當代罪羔羊，讓他難做人，是非常不公道的事情。

國民黨縣議員對此表示，縣長林姿妙依法請假，合情合理，江聰淵市長更早在8月29日就已經請假去跑選舉了，請民進黨不要再雙重標準式的「綠能，你不能」，再繼續炒這種冷飯，縣民看不下去。

今天下午的縣長施政總質詢由副縣長林建榮列席備詢，提早在2點54分結束。圖／翻攝自議會直播系統
今天下午的縣長施政總質詢由副縣長林建榮列席備詢，提早在2點54分結束。圖／翻攝自議會直播系統
民進黨議員要求縣長林姿妙銷假到縣議會備詢。記者戴永華／攝影
民進黨議員要求縣長林姿妙銷假到縣議會備詢。記者戴永華／攝影

議員 林姿妙 民進黨 2022大選 宜蘭縣選舉

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