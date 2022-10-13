羅東鎮農會推「國產豆奶入校園」 9000名學童受惠

羅東鎮農會生產在地農特產品「豆奶」，近年持續推動國產豆奶入校園，今年度也不例外，今天在羅東鎮公正國小啟動食農列車，鎮內8所國中小共9000名孩童受惠，未來也盼能造福全縣其他鄉鎮市學生。

羅東鎮農會主打「用台灣好豆，做出好豆奶」，支持台灣農業、扶持在地豆農，具產銷履歷與有機雙認證。

理事長陳漢鍾表示，羅農配合政府大糧倉計畫，確保在地農業多元化經營，積極推動食農教育、推廣在地消費且符合永續經營，朝向「環境保護、土壤利用、地產地消」的目標前進，同時鼓勵農民種植五穀雜糧、推廣國產雜糧及其加工製品。

羅農2017年起免費提供國產豆奶給羅東鎮國中小學童，陳漢鍾說明有3個重點，讓學童熟悉飲用國產豆奶、兼顧孩子營養補給，以及增加國產黃豆量。他提到，有別於收購每公斤約20元的進口豆，羅農以3倍成本約60元收購國產豆，支持在地青農，也要繼續宜蘭囝仔。

羅農指出，透過食農教育深入校園，讓學生了解自身健康、飲食文化、在地農產與環境永續的重要關係，希望能提高師生、家長對於國產大豆與豆奶的認同，進而支持在地農業、認同友善環境的食農理念。

農委會、宜縣府與羅農攜手推動國中小學校午餐採用國產可溯源食材政策，今天舉辦「推動國產豆漿入校園-啟動111年度羅董食農列車」活動，希望向師生傳遞國產大豆、羅農嚴選、營養好食、減碳新鮮、頭好壯壯的五大理念，行銷國產產銷履歷豆奶，鎮內5所國小、3所國中約9000名孩童受惠。