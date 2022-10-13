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江聰淵選縣長政見挨轟像「例行業務」 藍批跟抄論文一樣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣議員批評江聰淵參選縣長所提出的政見，像「例行業務」，就跟抄襲論文一樣，太不用心。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣議員批評江聰淵參選縣長所提出的政見，像「例行業務」，就跟抄襲論文一樣，太不用心。記者戴永華／攝影

民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵最近在臉書貼出參選縣長政見，被拿出來檢視，國民黨縣議員今天列出5大頁檢視表，指出其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？江聰淵就像抄襲論文一樣不用心、大玩文字遊戲欺騙選民，還好縣民的眼睛是雪亮的。

江聰淵競選陣營回應說，政見必須滾動檢討修正，江聰淵團隊非常負責邀請各界討論研究，才推出改變現狀的精進版政策；林姿妙就任將近4年，她也是延續過去民進黨執政時期的政策，難道這叫抄襲嗎？目前宜蘭推動的重大交通建設，也都是民進黨中央在全力推動，不算林姿妙的政策，國民黨團隊螺絲鬆了，刮別人的鬍子之前先想想自己。

國民黨議員黃建勇、林岳賢、楊弘旻及黃琤婷今召開記者會表示，細究發現江聰淵所提出的政見，和碩士論文一樣經不起仔細推敲，所貼出的政見有百分之八、九十，都是林姿妙縣長推動好一段時間的縣政或完成大半的建設，有些甚至是比現在的施政還要倒退嚕，更把農發條例的規定拿來當政見，真是奇葩，讓人產生一堆「黑人問號」。

議員舉例，江聰淵說要增設監視器及提高見警率，經查宜蘭已有839處重要路口建置監錄系統，這應該是經常性業務吧，也能拿來當政見？江提出在大南澳地區種植黃花風鈴木，議員說縣府107年就在大南澳種下720株黃花風鈴木，後續也持續在辦理百萬植樹計畫，人家已經種好了，江要不要再回去問問幕僚？

江提出鼓勵申請裝設太陽能發電，國民黨議員指出，宜蘭推動綠能屋頂、地面型光電場及校園設置光電發電設備等，光電成長速度110年與108年比較成長215 %

至於江提出農地的10%面積得興建農舍生活使用、毗鄰農舍農地30%面積得申請曬穀場等農業設施。國民黨議員表示，農發條例從來都是這樣規定，且現行規定好像比你提的政見還要寬鬆，請問江市長要不要再好好想一想。

國民黨議員表示，一位有擔當的政治人物必須為自已提出的政見負責，林姿妙在上次選舉所提的政見，經核對已有超過91%都落實推動了，請問江市長有用心想過、看過自己的政見嗎？還是跟碩士論文一樣東抄西抄、隨便剪貼，你到底是想做事？還是只想做官？

國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝
國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝
國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝
國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝
國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝
國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝
國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝
國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝
黃建勇議員說，江聰淵把農發條例的規定拿來當政見。記者戴永華／攝影
黃建勇議員說，江聰淵把農發條例的規定拿來當政見。記者戴永華／攝影
國民黨議員林岳賢批評江聰淵太不用心。記者戴永華／攝影
國民黨議員林岳賢批評江聰淵太不用心。記者戴永華／攝影
楊弘旻議員舉例，江聰淵說要增設監視器，經查宜蘭已有839處重要路口建置監錄系統，這是經常性業務，也能拿來當政見？記者戴永華／攝影
楊弘旻議員舉例，江聰淵說要增設監視器，經查宜蘭已有839處重要路口建置監錄系統，這是經常性業務，也能拿來當政見？記者戴永華／攝影
國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝
國民黨縣議列出江聰淵政見檢視表，其中不少是推動中的工作、已完成例行性業務或原來就有的政策，怎能算是政見？記者戴永華／翻攝

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