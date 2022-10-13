傅崐萁憂玉里、高寮大橋流標延宕 吳澤成允專案處理

針對918地震所造成花蓮玉里大橋毀損，但玉里大橋工程今年3度流標的情況，國民黨立委傅崐萁今天在立法院交通委員會質詢行政院公共工程委員會主委吳澤成，應避免一再流標造成工程延宕，並要求專案處理，吳澤成現場允諾將專案來了解。

傅崐萁表示，中央部會從106到111年，所有流標不續辦的工程，從50億到751億，金額差了15倍，今年1到7月就已經749億；而流標仍續辦的部分，從106年的59億，到去年有1194億，是20倍，今年1到7月的金額更嚇人，2817億，是47倍。如果連決標都沒有，更不要說後段要如何去維護工程品質。

針對918地震所造成花蓮玉里大橋毀損，傅崐萁指出，玉里大橋今年曾3次流標，招標金額從32億提升到41億。但以現在的鋼材和混泥土的漲幅，提升到41億就可以決標嗎？否則公務機關以標養標，卻天天流標，公共工程都推不動，有什麼建設可言？

在花蓮高寮大橋的部分，傅崐萁表示，高寮大橋之前就已被認定是危橋，到了2018花蓮大地震後就更加確認，它總共歷經9次流標，招標金額從13.7億到現在只提升到22.8億，還是流標，今年5月流標後就一直停等到現在。

傅崐萁詢問吳澤成，是否能夠管控無論是交通部、內政部還是相關中央公共工程的單位，如果一再延宕，這不只是損及國家形象和執行力，更對國家整體發展的力道有重大的影響。因此，花蓮大橋和玉里大橋是否有請專案處理？

吳澤成表示，他會專案來了解這幾座橋有什麼問題，為什麼發包不出去。

而針對台東寶華大橋、花蓮高寮大橋毀損的部分，民進黨立委劉世芳質詢時表示，中央是否希望明年3月前完成修繕。吳澤成解釋，這是對於先行搶修的部分，改建的部分則需要2年，例如台東寶華大橋，花蓮高寮大橋則需要1年半到2年。

劉世芳表示，現在國門已經開放，花東的主力是旅遊觀光，應該要針對觀旅相關的部分先確保安全和加快進度，在1個月內確認。吳澤成說，可以，目前兩大橋都已經審定。

此外，在新南向方面，劉世芳指出，公共工程委員會為了要符合蔡英文總統的新南向目標，一共拿出200億來捐助工程產業界開拓全球市場，有點像是台灣版的「一帶一路」，對於低度發展的國家有需要我國來執行橋梁道路等，但從106年到現在為止，今年流廢標的案例創5年來新高。

劉世芳進一步指出，根據工程會所提供的流廢標案例，從106年起的22次，逐年升高到38、39、38、69次，到今年1至7月高達80次，5年來高達1600多萬，到底是怎麼回事？

吳澤成表示，對於流標的案件都有分別就個案去了解原因，確實現在物價上漲、缺工、缺料是事實。有一些該給的物價調整或編列預算，有些機關沒有去做到的也會流標，例如交通部（大型工程）、衛福部、教育部等。