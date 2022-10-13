花蓮縣府提倡低碳旅遊 每人1天可減少近百公斤碳排放

今天起邊境解封，花蓮縣政府為降低旅遊伴隨的環境衝擊，提倡「低碳旅遊」概念，先從縣內低碳環境建置做起，鼓勵業者取得低碳商旅店認證，更推廣「食當季、食在地」美食經驗。經環保局估算，1人低碳旅遊可減少近100公斤碳排放，讓輕鬆旅遊也能保護地球。

花蓮縣環保局表示，花蓮好山好水，大自然之美受到國內外遊客青睞，然而觀光活動經常衝擊環境，包括傳統運具使用、食宿等帶來的廢棄物、運送食材的化石燃料等。

環保局初步測試2人在花蓮體驗低碳一日遊，走訪光復鄉馬太鞍濕地、獲環保署環境教育設施場所認證的光復糖廠，在低碳商店欣綠農園，及東大門環保夜市用餐，晚間入住環保標章旅館福容大飯店等，不但好玩又好吃，每人旅途中估計還可減少約95.5公斤的二氧化碳排放。

想要低碳旅遊，環保設備十分重要，環保局積極輔導商家落實「低碳精神」，以節能設備、植栽綠化、省水措施、一次用產品減量等行動，取得低碳商旅店認證，並製作面額100元、共5000份的低碳旅遊抵用券，鼓勵遊客至指定低碳商店、旅店消費。

另外，環保局鼓勵遊客選擇低碳旅遊，只要填寫問卷，並分享花蓮低碳旅遊的照片，或發揮創意寫首充滿洄瀾風情的自由詩，便有機會抽花東3天2夜深度旅遊行程、iPhone 14、任天堂Switch等好禮。詳細活動資訊，可上網搜尋「花蓮低碳旅遊資訊網」及「碳索你沒來過的花蓮」粉專，或電洽03-831-2757。