花蓮崙天高寮大橋震損民眾多繞半小時 將設溪底便道

918震災造成花蓮縣玉里鎮河東地區通往市區的崙天、高寮等大橋崩塌、斷裂，居民等繞道近半個小時，出入相當不便。縣府預估重建期至少1年8個月，將搭溪底便道因應，這周會現勘位置；另，對紅黃單建物拆除費用，研擬補助每戶30萬元，今天提送重大災害委員會爭取經費。

南區縣議員黃玲蘭、陳建忠，今天在縣議會定期會質詢時都關心震災重建議題。黃玲蘭指出，崙天、高寮大橋受損無法通行，河東地區民眾等多繞25分鐘，非常不便，交通問題急需解決。另有紅單災戶反映，想拆除危樓，但要花不少錢，希望縣府協助費用。

建設處長鄧子榆說，已向公共工程委員會爭取重建崙天、高寮大橋，經費基本上沒問題，估算時程崙天約需20個月、高寮28個月。

他表示，重建期間考慮設置溪底便道供民眾通行，因為要通行秀姑巒溪河床，要管理單位第九河川局認定沒問題，未來通行管制也需要玉里鎮公所協助，這周就會到場現勘便道設置路線，詳細評估後，才能較精確計算建便道所需時間，縣府會盡速處理。

至於震損危樓處理，提報緊急評估的約650戶，紅單71戶、黃單97戶。紅、黃單由慈濟基金會協助修繕，輕微災損戶121戶全數結案，需修復補強的黃單預估20日前可完成82戶。