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花蓮崙天高寮大橋震損民眾多繞半小時 將設溪底便道
918震災造成花蓮縣玉里鎮河東地區通往市區的崙天、高寮等大橋崩塌、斷裂，居民等繞道近半個小時，出入相當不便。縣府預估重建期至少1年8個月，將搭溪底便道因應，這周會現勘位置；另，對紅黃單建物拆除費用，研擬補助每戶30萬元，今天提送重大災害委員會爭取經費。
南區縣議員黃玲蘭、陳建忠，今天在縣議會定期會質詢時都關心震災重建議題。黃玲蘭指出，崙天、高寮大橋受損無法通行，河東地區民眾等多繞25分鐘，非常不便，交通問題急需解決。另有紅單災戶反映，想拆除危樓，但要花不少錢，希望縣府協助費用。
建設處長鄧子榆說，已向公共工程委員會爭取重建崙天、高寮大橋，經費基本上沒問題，估算時程崙天約需20個月、高寮28個月。
他表示，重建期間考慮設置溪底便道供民眾通行，因為要通行秀姑巒溪河床，要管理單位第九河川局認定沒問題，未來通行管制也需要玉里鎮公所協助，這周就會到場現勘便道設置路線，詳細評估後，才能較精確計算建便道所需時間，縣府會盡速處理。
至於震損危樓處理，提報緊急評估的約650戶，紅單71戶、黃單97戶。紅、黃單由慈濟基金會協助修繕，輕微災損戶121戶全數結案，需修復補強的黃單預估20日前可完成82戶。
鄧子榆說，縣府研擬針對紅、黃單戶提供每戶30萬元的拆除補助，已提案送花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會爭取經費，今天下午就會開會審議，另也協調在地土資場供災戶清運拆除的營建廢棄物。
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