海大北區首座水產加值打樣中心 延長賞味期幫漁民行銷

國立台灣海洋大學為提供漁民與漁民團體加工技術輔導，並協助建立初級加工產品的標準製程，獲行政院農委會農村再生計畫補助，也相對提撥110萬元配合款，成立北區第一座水產加值打樣中心，延長水產品賞味與價值保存期限，協助漁民產銷加值。

北區水產加值打樣中心設在海洋大學食品科學系工程館，有全自動魚類開背機、落地型魚類剝皮機、電熱真空式二重釜、真空油炸機等多樣儀器設備，不論是初級加工或深度加工的類型海大都可以協助製程，昨天開幕啟用。

打樣中心整合海大內部資源，從原料到加工、商品設計與行銷均具有專門面向的科系，提供漁民一站式的諮詢服務，包含評估、打樣、試量產、包裝設計、食品安全檢驗等，並協助媒合食品代工廠放大製程，提高水產品價值。好處是可以延長水產品賞味與價值保存期限，讓水產品可以行銷世界，分散銷往大陸的比率。

海大校長許泰文說，北區水產加值打樣中心結合宜蘭大學、桃園、苗栗、花蓮、台東農改場及下個月開幕的台灣大學打樣中心成立東北區域聯盟，以一條龍合作模式協助農漁民包裝設計與品牌行銷，讓農漁產品更加多元化。

農委會副主委陳添壽參加揭牌，鼓勵漁民申設加工廠可以增加漁民收入，除了冷鏈及加工設備的補助，也會持續推動漁業生產到加工、冷鏈、物流運輸等需要的自動化、機械化及智慧化。商品開發需要龐大的資金，對農漁民是不容易的，海大將協助農漁民將他們很好產品跟創意開發出高價值商品。