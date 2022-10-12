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台東縣府推TTGO預約共乘接送服務 玉里到台東票價200元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供花蓮玉里車站至台東轉運站提供預約共乘服務，今天開放線上預約，14日運作，同時縣府宣布票價單趟只要200元。圖／台東縣政府提供
台東縣政府啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供花蓮玉里車站至台東轉運站提供預約共乘服務，今天開放線上預約，14日運作，同時縣府宣布票價單趟只要200元。圖／台東縣政府提供

台東縣政府啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供花蓮玉里車站至台東轉運站提供預約共乘服務，今天開放線上預約，14日運作，同時縣府宣布票價單趟只要200元。

縣府表示，從花蓮玉里車站搭乘單趟票價到池上90元、海端100元、關山110元、鹿野150元，到距離最遠的台東市轉運站200元，不足的車資將由政府補貼給司機，不提供即時派遣。

917、918地震造成鐵路花東線嚴重受損中斷，縣府與中央國家發展委員會及交通部公路總局共同啟動TTGO平台因應，並由裕融公司以公益方式投入20台8人座專車，接送民眾從玉里往返台東。

縣府指出，TTGO平台今天開放線上預約、14日運作，預估可完成近8萬趟、超過47萬人次的交通需求。乘客須在搭乘日前2天完成線上預約，滿車即開車，車資可現金或數位支付。

台東 票價 花蓮

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