花蓮舞鶴茶區應用科技 農噴無人機解人力荒

傳統農業注入無人機科技應用，中衛發展中心媒合科技業者和花蓮農民，今天在瑞穗鄉舞鶴茶區展示農噴無人機的應用，希望以跨域智慧提升農業發展。

行政院農業委員會水土保持局台東分局輔導台東中低海拔茶區轉型生產重發酵的紅烏龍茶，協助推廣茶品牌，此次邀集在地茶農34人到花蓮瑞穗鄉舞鶴茶區參訪，了解農噴無人機應用於茶園，帶動茶產業升級。

瑞穗鄉茶區被稱為「蜜香紅茶的發源地」，1990年代末期，茶業改良場以小綠葉蟬吸食後的茶芽加工製成帶蜜香味的茶葉，由當時舞鶴茶葉產銷班長高肇昫發揚光大，2006年以此蜜香紅茶參加「第一屆天下第一名茶大賽」獲得到紅茶組金牌獎，之後在地茶農持續推廣，蜜香紅茶聲名大噪。

高肇昫告訴中央社記者，他有30公頃的茶園要照顧，現在人工難求，利用農噴無人機可以節省人力，對於茶樹可發揮葉面施肥和掃除葉面露水功能；不過一台農噴無人機動輒數十萬元，初期先找人代噴。

花蓮無人機應用發展協會理事長黃冶平表示，申請使用農噴無人機須具備民航局及防檢局證照，若通過農業藥物毒物試驗所的考試，成為飛手後，不但能照顧自己農田，也能幫其他農友代噴。

農委會農糧署東區分署副署長陳吉村說明，依據「省工高效農機補助實施計畫」，這兩年才開始列入農噴無人機，宜花東目前只有花蓮申請3台，農友除取得證照外，還必須加入具法人資格的農事服務團體或農民團體才能申請補助。

補助機型需經農試所性能測定合格，且中國大陸廠牌不補助；補助購價的1/3，最高新台幣20萬元，設藉原民鄉鎮可增加10%補助，最高為22萬元。

花蓮農友徐榮域說，他已通過考試拿到證照，目前申請農委會補助中，因為擔心資安問題，所以市場上的中國大陸品牌不會考慮，台灣品牌的農噴無人機比較安心，有問題找得到人服務。