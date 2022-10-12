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宜蘭垃圾焚化處理受肯定 「創紀錄」蟬聯全國評鑑3特優

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣利澤焚化廠、宜蘭縣政府環保局獲頒特優獎；左起宜蘭縣利澤焚化廠長楊威、環保署督察總隊長李健育、宜蘭縣政府環保局長黃政釧。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭縣利澤焚化廠、宜蘭縣政府環保局獲頒特優獎；左起宜蘭縣利澤焚化廠長楊威、環保署督察總隊長李健育、宜蘭縣政府環保局長黃政釧。圖／宜蘭縣政府環保局提供

宜蘭縣垃圾焚化處理備受肯定，繼上月榮獲環保署「焚化底渣再利用查核評鑑」特優獎，今天再拿下「垃圾焚化廠查核評鑑」雙特優，成為全國第一個連兩年蟬聯「焚化廠操作營運、管理機關、底渣再利用評鑑」3特優獎的縣市。

縣府環保局指出，以公部門而言，垃圾焚化處理是維持環境品質的重要防線，需秉持永續經營理念，努力解決垃圾問題，提升焚化效能，才能接軌節能減碳、由廢轉能與資源永續等重要議題。

宜蘭縣利澤焚化廠持續升級設備、節能改善，大幅提升垃圾焚化發電量，去年更高達82.5%發電量回饋全國電網使用，顯見其推動節能成效。

不僅如此，宜蘭縣政府環保局去年獲環保署662萬元補助，加上縣府自籌款108萬元，建置全台首例焚化廠人工智能系統，以視覺影像分析預測垃圾熱值與均勻程度，穩定燃燒狀況，提供回饋控制功能。

宜蘭縣政府環保局在環保署歷年查核評鑑表現優異，是全國焚化廠與資源再生廠的示範場域。9月中旬獲環保署「110年度焚化底渣再利用查核評鑑」特優獎，今天環保署在高雄舉辦「110年度垃圾焚化廠查核評鑑」頒獎典禮再奪雙特優，會中肯定宜蘭縣規劃、執行與廢棄物循環處理的成效卓越。

宜蘭縣利澤焚化廠營運迄今邁入第17年，環保局長黃政釧表示，各項營運績效維持優異成績實屬不易，感謝縣民全力落實珍惜資源、清潔隊員與環保單位共同守護家園，才能在109年度、110年度蟬聯最高榮譽3特優獎。

黃政釧說，宜蘭縣利澤焚化廠不侷限焚化垃圾，未來致力推廣環境教育，也會繼續精進整體園區規劃，讓廢棄物處理流向更加多元妥善，朝落實潔淨、節能減碳、資源永續目標前進，努力維護美好環境品質。

環保署今天舉辦「110年度垃圾焚化廠查核評鑑」頒獎典禮，宜蘭縣政府環保局獲頒特優獎，局長黃政釧（右）代表獲環保署長張子敬（左）表揚。圖／宜蘭縣政府環保局提供
環保署今天舉辦「110年度垃圾焚化廠查核評鑑」頒獎典禮，宜蘭縣政府環保局獲頒特優獎，局長黃政釧（右）代表獲環保署長張子敬（左）表揚。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭縣政府環保局去年斥資770萬元，建置全台首例焚化廠人工智能系統。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭縣政府環保局去年斥資770萬元，建置全台首例焚化廠人工智能系統。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭縣利澤焚化廠。本報系資料照。
宜蘭縣利澤焚化廠。本報系資料照。
宜蘭縣政府環保局建置焚化廠人工智能系統，以視覺影像分析預測垃圾熱值與均勻程度。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭縣政府環保局建置焚化廠人工智能系統，以視覺影像分析預測垃圾熱值與均勻程度。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭縣利澤焚化廠、宜蘭縣政府環保局獲頒特優獎。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭縣利澤焚化廠、宜蘭縣政府環保局獲頒特優獎。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭去年的焚化底渣利用率高達100%，連續2年榮獲環保署「焚化底渣再利用查核評鑑」特優獎，縣長林姿妙9月代表受獎。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭去年的焚化底渣利用率高達100%，連續2年榮獲環保署「焚化底渣再利用查核評鑑」特優獎，縣長林姿妙9月代表受獎。圖／宜蘭縣政府環保局提供

宜蘭 環保署 減碳

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