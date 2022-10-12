花蓮斥資8.5億元新建圖書館 設計融入洄瀾、縱谷、疊石

花蓮縣文化局圖書館啟用近40年，即將在原址重建，新館造型今天亮相，同時公布設計理念，以「洄瀾、縱谷、疊石」為主要元素，將是地下1層、地上4層建物，總樓地板面積1萬3000平方公尺為現有3倍大，工期約需1200天，預計2026年完工。

新總圖斥資8億5000萬元，採統包方式招標，縣府今天在文化局說明評選結果，同時展出新總圖模型，由巨全營造、仲觀聯合建築師事務所及林洲民建築師事務所取得簽約權。

曾任台北市都發局長的建築師林洲民說，花蓮的好山好水給了設計靈感，新圖書館的設計融入洄瀾、縱谷、疊石3元素，外觀融合地景，設計時最重視交流的空間，以洄瀾縱谷為核心串聯整座圖書館，也為文化園區整體景觀提出願景。

根據初步規畫，一樓有閱覽、報紙期刊區、自助還取書區、縱谷書牆，也保留委外營運的商業空間；2樓有戶外地讀遊廊、綜合教室、電腦教室等；3樓有多功能展演空間、人文藝術分享區、自修空間等；4樓則是行政區域、多元文化閱讀角。不過，實際配置將請專家學者提出建議，再作調整。

縣長徐榛蔚說，舊圖書館從民國72年使用至今已近40年，民國104年就爭取經費重建，期間就移地或原地重建也有很多討論，歷經波折，如今即將原址新建，未來希望成為像誠品一樣時尚，無論親子、銀髮族，各年齡層都能走進來、願意久留的圖書館。