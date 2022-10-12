搶救八斗子老街咕咾厝 鳥會提報為聚落建築群
基隆鳥會昨天依據文化資產保存法規定，向基隆市政府文化局提報八斗子老街為「聚落建築群」，盼搶救台灣本島少見尚存的咕咾厝及紅磚厝聚落。
基隆鳥會理事長鄭暐今天透過新聞稿表示，八斗子漁村杜家祠堂保留了杜家祖先移墾八斗子的歷史脈絡，200多年古厝雖經歷多次修建已遮掩住咕咾厝外觀，但當時就地取材居住方式，根據創立八斗子漁村文物館的許焜山敘述，2015年尚有15間咕咾厝及40間紅磚厝，是目前台灣漁村少見歷史脈絡清楚且尚存傳統聚落，然而經過時間摧殘，很多咕咾厝及紅磚厝都面臨崩壞危機。
八斗里長杜劍秋指出，上週揭幕的海豹岩模型就放在他們家族所有百年咕咾厝門口埕，這間座落在八斗街148巷51號的咕咾厝外牆塗上水泥後，外觀也看不出來咕咾石的痕跡，但算是少數仍保存主體建築完整及尚存部分屋頂的咕咾厝，如果沒有積極保護作為，這些屬於八斗子老街重要文化資產，終將在歲月及惡劣天候摧殘下消失殆盡。
八斗社區發展協會理事長黃明和說，八斗子老街如果順利被指定為「聚落建築群」，有些咕咾厝可以成為推廣「食魚教育」特色廚房，有些則可作為「八斗子漁村文物館」永久館址，加上文創及特色商家進駐，及原有的魚行和八斗子漁村文物館保存完整的有形、無形文化資產，八斗子漁村的再生將更具意義。
基隆鳥會表示，提報八斗子老街為「聚落建築群」後，八斗子居民將成為參與維護、管理及經營重要力量，社區也會從現有志工組織加強包括海岸巡守、生態調查、解說導覽及環境維護等工作內容，唯有自己家鄉自己顧，八斗子漁村才有永續發展可能。
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