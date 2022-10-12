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楊照與鋼琴家江恬儀強強聯手宜蘭音樂講奏 歡迎樂迷索票

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
愛上鋼琴音樂欣賞系列講座10月26日登場，除了邀請鋼琴家江恬儀博士演奏名曲，更請到楊照先生為聽眾詮釋名曲、講解創作。圖／宜蘭愛樂管弦樂團提供
愛上鋼琴音樂欣賞系列講座10月26日登場，除了邀請鋼琴家江恬儀博士演奏名曲，更請到楊照先生為聽眾詮釋名曲、講解創作。圖／宜蘭愛樂管弦樂團提供

宜蘭愛樂管弦樂團等單位合辦的「2022愛上鋼琴--音樂欣賞系列講座」10月26日登場，除了邀請鋼琴家江恬儀博士演奏經典名曲，更請到楊照先生為聽眾詮釋名曲、講解創作，帶領觀眾從不同層面去了解音樂家創作的樂曲生命。

有別於一般的演奏會，音樂會由鋼琴彈奏反覆為觀眾演示經典樂句、樂段，透過音樂賞析主講人楊照說明創作者背景，與每段音樂想要表達的意涵。

音樂欣賞講座分成下午場14:30及晚場19:30，在宜蘭演藝廳，下午場次安排舒伯特鋼琴奏嗚曲 D.959。舒伯特創作600多首歌曲，被譽為「藝術歌曲之王」，其鋼琴奏鳴曲具獨特美感，D. 959譜寫於1829年，獻給鋼琴家胡梅爾，技巧極為華麗、恢弘的作品。

晚上場安排貝多芬/李斯特改編第六號交響曲「田園」作品 Op.68。貝多芬在鋼琴音樂有所成就後，將其移用於弦樂四重奏或交響曲中，弦樂四重奏是他記載內心思緒的書信，交響曲是他的長篇論文，所以交響曲可說是貝多芬音樂創作上的精髓。聆聽李斯特轉寫的貝多芬交響曲，等於是透過他的詮釋重新認識貝多芬。

音樂會策展人宜蘭愛樂管弦樂團藝術總監謝元富表示，這次活動是由縣文化局、宜蘭愛樂管弦樂團、黃大魚文化藝術基金會、佛光大學、有朋會館聯合主辦，希望透過楊照與江恬儀強強聯手的精彩講奏，讓觀眾認識並愛上鋼琴。歡迎即日起至文化局服務台、演藝廳售票口、文化工場服務台、中興文創服務台免費索票，洽詢電話03-9369115轉分機131。

愛上鋼琴音樂欣賞系列講座10月26日登場，除了邀請鋼琴家江恬儀博士演奏名曲，更請到楊照先生為聽眾詮釋名曲、講解創作。圖／宜蘭愛樂管弦樂團提供
愛上鋼琴音樂欣賞系列講座10月26日登場，除了邀請鋼琴家江恬儀博士演奏名曲，更請到楊照先生為聽眾詮釋名曲、講解創作。圖／宜蘭愛樂管弦樂團提供

交響曲 貝多芬 宜蘭

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