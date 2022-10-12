快訊

外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

捨不得撕的社區日曆宜蘭獨有 紀錄生活博物館開放預購

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙參訪吳沙故居，吳沙故居的歷史文化也被收錄在今年的社區日曆。圖／文化局提供
宜蘭縣長林姿妙參訪吳沙故居，吳沙故居的歷史文化也被收錄在今年的社區日曆。圖／文化局提供

宜蘭推動社區日曆長達20幾年，這是一本全台獨有以鄉土民情做為元素的特製日曆。今年以「生活博物館」為主題，經由青年朋友深入訪查地方文化館，重新發掘社區資源，記錄宜蘭人的生活點滴，即日起開放民眾預購。

宜蘭長期推動社區營造，累積深厚能量，縣政府今天在吳沙故居舉辦「2023年宜蘭社區日曆」成果分享。文化局表示，宜蘭從2001年起推出社區日曆至今20年多，成為大家最捨不得撕的日曆，社區日曆自2020年轉型，改由青年寫手進行採訪，記錄社區故事與人文歷史，越來越多年輕人主動參與，希望藉由社區日曆行銷及推廣在地文化，邀請民眾跟著日曆探索、體驗在地文化特色。

2023年宜蘭社區日曆以「生活博物館」為主題，由莊慧瑾、李一品、鄭宇婷、張心蓉、柯詔雯、簡靖紋、陳盈儒、鄒宜君、方子維、姚玟、林思瑩、簡柏旻等12位宜蘭青年訪查大同及南澳泰雅生活館、己文堂、白米木屐館、珊瑚法界博物館、羅東自然教育中心、二結穀倉稻農文化館、溪和水產、橘之鄉等13間地方文化館，以青年獨特視角介紹宜蘭多元主題的地方文化館。

在地青年透過日曆編撰過程認識家鄉，也與不同世代進行對話連結，彰顯地方生活特色與風土民情。2023年宜蘭社區日曆即日起至10月28日，開放民眾至文化局服務台或至「JINHO宜蘭敬好生活」文創電商平台（https://chccpshop.e-land.gov.tw/)預購，每本售價270元，須寄送者含運費375元，可詢問縣政府文化局。

12名宜蘭青年寫手訪查13間地方文化館，以青年獨特視角介紹鄉土，製成獨一無二的社區日曆，讓人愛不釋手，捨不得撕。圖／文化局提供
12名宜蘭青年寫手訪查13間地方文化館，以青年獨特視角介紹鄉土，製成獨一無二的社區日曆，讓人愛不釋手，捨不得撕。圖／文化局提供

宜蘭 青年 文化局

延伸閱讀

漂流木製小提琴 信義房屋社區一家共創永續台灣

2.0版宜蘭幾米飛天小火車 集結4大繪本經典角色超療癒

全球最酷社區 紐約市瑞吉屋排第4

苗栗頭屋雙刀男涉傷人驚悚 社區憂心若放回來會是麻煩

相關新聞

花蓮縣府協助震災修繕 一般受災戶最高補助18萬6千元

918震災造成花蓮南區數百房舍受損，有民眾抱怨住家經過緊急評估後就無下文，不知道如何處理。縣府昨邀經判定住家受損，但未列...

捨不得撕的社區日曆宜蘭獨有 紀錄生活博物館開放預購

宜蘭推動社區日曆長達20幾年，這是一本全台獨有以鄉土民情做為元素的特製日曆。今年以「生活博物館」為主題，經由青年朋友深入...

鄰近公墓 陸軍花防部花蓮復興營區施工挖出骨骸

陸軍花東防衛指揮部位於花蓮新城鄉的復興營區，近日新建房舍，怪手昨天下午拆除舊有鐵皮屋時意外挖出部分骨骸，初步清查有3、4...

2.0版宜蘭幾米飛天小火車 集結4大繪本經典角色超療癒

宜蘭火車站前的幾米「星空飛天小火車」藝術裝置是遊客必訪打卡熱點，原本的飛天火車功成身退移地展出，規劃團隊今天說明2.0版...

搶救咕咾厝紅磚厝 基隆鳥會提報八斗子老街聚落建築群

基隆市八斗子漁村尚保留有15間咕咾厝及40間紅磚厝，有不少百年以上，是目前台灣漁村少見歷史脈絡清楚且尚存的傳統聚落，但經...

民眾黨參選人提政見 宜蘭高鐵特區蓋巨蛋會展中心

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、宜蘭市長參選人李家豪今天在立委蔡壁如陪同下舉行記者會，發表「青創孵化．地方創生」政見。李家豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。