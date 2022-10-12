捨不得撕的社區日曆宜蘭獨有 紀錄生活博物館開放預購
宜蘭推動社區日曆長達20幾年，這是一本全台獨有以鄉土民情做為元素的特製日曆。今年以「生活博物館」為主題，經由青年朋友深入訪查地方文化館，重新發掘社區資源，記錄宜蘭人的生活點滴，即日起開放民眾預購。
宜蘭長期推動社區營造，累積深厚能量，縣政府今天在吳沙故居舉辦「2023年宜蘭社區日曆」成果分享。文化局表示，宜蘭從2001年起推出社區日曆至今20年多，成為大家最捨不得撕的日曆，社區日曆自2020年轉型，改由青年寫手進行採訪，記錄社區故事與人文歷史，越來越多年輕人主動參與，希望藉由社區日曆行銷及推廣在地文化，邀請民眾跟著日曆探索、體驗在地文化特色。
2023年宜蘭社區日曆以「生活博物館」為主題，由莊慧瑾、李一品、鄭宇婷、張心蓉、柯詔雯、簡靖紋、陳盈儒、鄒宜君、方子維、姚玟、林思瑩、簡柏旻等12位宜蘭青年訪查大同及南澳泰雅生活館、己文堂、白米木屐館、珊瑚法界博物館、羅東自然教育中心、二結穀倉稻農文化館、溪和水產、橘之鄉等13間地方文化館，以青年獨特視角介紹宜蘭多元主題的地方文化館。
在地青年透過日曆編撰過程認識家鄉，也與不同世代進行對話連結，彰顯地方生活特色與風土民情。2023年宜蘭社區日曆即日起至10月28日，開放民眾至文化局服務台或至「JINHO宜蘭敬好生活」文創電商平台（https://chccpshop.e-land.gov.tw/)預購，每本售價270元，須寄送者含運費375元，可詢問縣政府文化局。
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