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鄰近公墓 陸軍花防部花蓮復興營區施工挖出骨骸
陸軍花東防衛指揮部位於花蓮新城鄉的復興營區，近日新建房舍，怪手昨天下午拆除舊有鐵皮屋時意外挖出部分骨骸，初步清查有3、4具白骨，因營區鄰近公墓，不排除可能是早年遺留下來的無主骨骸。
復興營區位於新城鄉大漢村，由國防部以7億4000餘萬元招標辦理新建工程，採統包方式，新建7棟建物及附屬公共設施。今年初動工，預計後年中完工。
花防部政戰主任汪炳宏說，復興營區正進行改建工程，昨天下午廠商施工時，挖掘到部分骨骼遺骸，為求慎重，已立即要求停工與封鎖現場，並通報警方調查偵辦，花防部會配合調查釐清。
據了解，昨天下午怪手在施工拆除營區內一處鐵皮屋時，破壞水泥地面後，意外在下方土堆中挖到骨骸，警方獲報已到場採證，初步調查場約有3、4具白骨，外觀看起來年代久遠，已報請檢方相驗。
復興營區用地民國53年以前為台糖用地，之後移給國安局，約在民國85、86年才撥交給國防部。由於營區旁就是新城鄉第二公墓，檢警不排除可能是早年留下來的無主骨骸。
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