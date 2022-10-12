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2.0版宜蘭幾米飛天小火車 集結4大繪本經典角色超療癒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
幾米繪本《星空》的飛天小火車重新出發，新作品採用玻璃纖維材質更具動感且安全，不必遇到颱風就卸下來。圖／縣政府工旅處提供
幾米繪本《星空》的飛天小火車重新出發，新作品採用玻璃纖維材質更具動感且安全，不必遇到颱風就卸下來。圖／縣政府工旅處提供

宜蘭火車站前的幾米「星空飛天小火車」藝術裝置是遊客必訪打卡熱點，原本的飛天火車功成身退移地展出，規劃團隊今天說明2.0版的飛天小火車更具曲線動感，車廂兩側動物開心拿著不同樂器，廣場新角色則有微笑的魚、毛毛兔及地下鐵等繪本經典人物呼應，打造一座療癒夢幻廣場。

幾米的墨策國際團隊首度嘗試把4大繪本的經典人物都放進面積0.5公頃的丟丟噹廣場，裝置藝術從點變成面，多元豐富，除了原來繪本《星空》飛天小火車，未來還有《微笑的魚》繪本主角大叔在廣場前方，《森林裡的秘密》毛毛兔會拿著吹奏樂器在廣場後方，廣場候車區選用《地下鐵》繪本裡女孩。設施進行組裝，下月底完工驗收，勢必成為宜蘭市最大旅遊新亮點，吸引旅人拍照停留。

原本的飛天小火車是木製品，不堪多次吊掛負荷載重，9月2日軒嵐諾颱風來襲進行吊卸作業時，造成火車煙囪處裂開歪斜，送去修復後，未來將透過五漁村計畫移到烏石港驛站旁展出。

規劃團隊表示，原本的飛天小火車不是一個永久固定裝置，升級2.0版飛天火車採用玻璃纖維，安全耐久及具有動態感，之前的飛天小火車只有小男孩跟小女孩，升級版有更多小動物，例如車窗出現的乳牛、小豬、貓咪，牠們高歌或拿不同吹奏樂器，向下方廣場的兔子致意，形成空中與地面視線連結。

之前幾米團隊在礁溪轉運站打造的毛毛兔廊道，很受歡迎，這次也把毛毛兔引進來，除了吹奏樂器的毛兔迎接火車旅人到來，同時在廣場旁邊的木平台將來會有一座「聲音遊戲場」，各種造型的毛兔應用在遊戲場小區裝置藝術。

幾米大師是宜蘭人，繪本作品人物大量引用在宜蘭市，最早101年在鐵路舊宿舍附近創造《向左走，向右走》男、女主角擦肩而過、等公車男孩女孩的故事場景；103年又有飛天小火車，如今加上2.0版新裝置，形成「幾米文化廊帶」，讓旅人可親近、可互動、可療癒。

宜蘭縣政府打造新版幾米飛天小火車，與附近鐵路宿舍的幾米廣場，形成一處「幾米文化廊帶」，縣長林姿妙歡迎旅人來拍照打卡。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府打造新版幾米飛天小火車，與附近鐵路宿舍的幾米廣場，形成一處「幾米文化廊帶」，縣長林姿妙歡迎旅人來拍照打卡。記者戴永華／攝影
2.0版的飛天小火車更具曲線動感，車廂兩側有不同的動物，《森林裡的秘密》繪本的毛毛兔吹奏樂器迎接旅人。圖／縣政府工旅處提供
2.0版的飛天小火車更具曲線動感，車廂兩側有不同的動物，《森林裡的秘密》繪本的毛毛兔吹奏樂器迎接旅人。圖／縣政府工旅處提供
2.0版宜蘭幾米飛天小火車再升級，集結4大繪本經典角色，圖為《微笑的魚》主角大叔，捧著一籃子的魚走進丟丟噹廣場。圖／縣政府工旅處提供
2.0版宜蘭幾米飛天小火車再升級，集結4大繪本經典角色，圖為《微笑的魚》主角大叔，捧著一籃子的魚走進丟丟噹廣場。圖／縣政府工旅處提供
2.0版宜蘭幾米飛天小火車再升級，集結4大繪本經典角色，圖為《地下鐵》繪本的盲眼女孩。圖／縣政府工旅處提供
2.0版宜蘭幾米飛天小火車再升級，集結4大繪本經典角色，圖為《地下鐵》繪本的盲眼女孩。圖／縣政府工旅處提供

幾米 宜蘭

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