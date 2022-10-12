搶救咕咾厝紅磚厝 基隆鳥會提報八斗子老街聚落建築群

基隆市八斗子漁村尚保留有15間咕咾厝及40間紅磚厝，有不少百年以上，是目前台灣漁村少見歷史脈絡清楚且尚存的傳統聚落，但經過時間的摧殘，很多面臨崩壞的危機。基隆鳥會依文化資產保存法正式向基隆市政府提報八斗子老街為「聚落建築群」，搶救台灣本島少見尚存的咕咾厝及紅磚厝聚落。

八斗子是靠海的漁村，早年建築就地取材使用死掉的珊瑚蓋咕咾厝的居住方式，而紅磚厝則是日據時期使用TR磚建成，都相當珍貴。

基隆鳥會理事長鄭暐表示，八斗子漁村杜家祠堂保留了杜家祖先移墾八斗子的歷史脈絡，200多年的古厝雖然經歷多次修建已經遮掩住咕咾厝的外觀，仍保有當時就地取材的居住方式。

根據創立八斗子漁村文物館的許焜山論文中敘述，2015年尚有15間咕咾厝及40間紅磚厝，這是目前台灣漁村少見歷史脈絡清楚且尚存的傳統聚落，而經過時間的摧殘，很多咕咾厝及紅磚厝都面臨崩壞的危機。

八斗里杜劍秋里長指出，上周五揭幕的海豹岩模型就放在他們家族所有的百年咕咾厝門口埕，這間座落在八斗街148巷51號的咕咾厝外牆塗上水泥後，外觀也看不出來咕咾石的痕跡，是少數仍保存主體建築完整及尚存部分屋頂的咕咾厝。如沒有積極的保護作為，這些屬於八斗子老街的重要文化資產恐消失殆盡。

八斗社區發展協會理事長黃明和說，如果順利指定為「聚落建築群」，有些咕咾厝可以成為推廣食魚教育的特色廚房，有些則可以成為八斗子漁村文物館的永久館址，加上文創及特色商家的進駐，以及原有的魚行及八斗子漁村文物館保存完整的有形無形文化資產，八斗子漁村的再生將更具意義。

基隆鳥會指出，從2018年發現海豹岩開始推動八斗子漁村再生，「指定海豹岩為自然紀念物」已經進入審查程序；今年已向營建署提計畫「推動大坪海岸為地方級國家重要濕地」；，這次「提報八斗子老街為聚落建築群」。

八斗子居民將成為參與維護管理及經營的重要力量，社區也將會從現有志工組織如環保志工大隊等，進行海岸巡守、生態調查、解說導覽及環境維護等。