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民眾黨參選人提政見 宜蘭高鐵特區蓋巨蛋會展中心

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左1）、宜蘭市長候選人李家豪（左3）今天在立委蔡壁（左2）如陪同下舉行記者會，發表「青創孵化．地方創生」政見。 圖／民眾黨團提供
民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左1）、宜蘭市長候選人李家豪（左3）今天在立委蔡壁（左2）如陪同下舉行記者會，發表「青創孵化．地方創生」政見。 圖／民眾黨團提供

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、宜蘭市長參選人李家豪今天在立委蔡壁如陪同下舉行記者會，發表「青創孵化．地方創生」政見。李家豪盼建立「宜式感」城市，將宜蘭市打造為東部經貿中心，並在宜蘭高鐵特區打造巨蛋會展中心；陳琬惠說，這個構想是她和李家豪討論很久的結果，希望青年不要北漂，能回宜蘭安居樂業。

蔡壁如表示，民眾黨主席柯文哲擔任台北市長8年期間，將台北市打造為亞洲最適新創業城市，現有15處產業創生基地、8處將營運的多樣基地，這樣的青創空間可以提供年輕人在這裡敢創業、敢做夢，搭配北市社會住宅方案，只要寫好創業計畫，不用參與社宅抽籤，就有機會解決創業居住、交通等問題。

陳琬惠表示，將以創造宜蘭都會品牌為核心，打造青年新生活創新創業基地。她認為，要刺激年輕人回流，創造地方就業機會，應從地方文化、旅遊等等方向著手；擺脫產業園區、工業園區，才能帶來工作機會、投資機會的新契機。

陳琬惠提認為，宜蘭縣未來應以旅遊、環境、一級產業與附屬加工業，作為城市的文化內涵，創造永續城市、山海城市的品牌符號，包括配合宜蘭海域，打造水上運動特區；她指出，這些軟實力工程，會成為宜蘭再次勃發的關鍵因素。

陳琬惠表示，要打造整合平台，才能讓青年創新安心迴游。她認為，創生部門普遍面臨橫向連結弱、過度依賴政府補助等問題，未來宜蘭縣政府會擔任起這個整合角色，設立文化平台，以產業整合與擴大內需取代補助政策，並協助改善投資環境，讓更多的工作者能投入旅遊創生的產業鏈行業，打造更加精緻有底蘊的城市品牌。

李家豪表示，要建立一個「宜市感」城市，用新鮮感吸引人才、產業以及資金。他提出「用沉浸式體驗結合地方創生」的政見，以建立宜蘭市觀光特點為提案，導入AR、VR主題沉浸式旅遊體驗，將城市內各景點、文化以及商業，藉由虛擬大地遊戲方式，結合現有城市運具進行串聯，提升數位文創產業內容競爭力，為宜蘭市觀光提供深度主題旅遊體驗，並建立可以供其他鄉鎮複製的商業模式。

此外，李家豪認為，應設立具有商業背景的市政顧問團，定期召開主題沙龍與交流會議，藉由媒體平台行銷和推廣宜蘭商業店家，打造友善投資環境，盼新創產業能成為未來蘭陽特色的孵化器；建議在高鐵特區籌畫多功能會展中心，提供東部產業經貿會展以及交流的機會。

宜蘭 陳琬惠 李家豪 2022大選 宜蘭縣選舉

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