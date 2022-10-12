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花蓮縣府協助震災修繕 一般受災戶最高補助18萬6千元

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣代理祕書長饒忠昨率社會、建設等局處，到玉里、富里向災民說明重建補助權益。圖／縣府提供
花蓮縣代理祕書長饒忠昨率社會、建設等局處，到玉里、富里向災民說明重建補助權益。圖／縣府提供

918震災造成花蓮南區數百房舍受損，有民眾抱怨住家經過緊急評估後就無下文，不知道如何處理。縣府昨邀經判定住家受損，但未列紅黃單的一般受災戶，說明相關權益，修繕最多可補助18萬6000元，財損、傷亡也有補助、慰問金，將全力協助災戶渡過難關。

南區玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉3鄉鎮有422戶列為一般受災戶，縣府昨在玉里鎮藝文中心、富里鄉公所各開一場權益說明會，由代理祕書長饒忠主持，說明建物評估及後續處理流程，也請受災戶填寫震災財產損失查報表，以利後續協助。

饒忠表示，感謝台積電及慈濟基金會著手協助受災戶重建，目前紅、黃單由慈濟處理，縣府協助因918震災造成損傷的非營業場戶一般家戶，提供修繕補助，只要是在重災區3鄉鎮的住家建物主體、雜項工作物或設備有損傷者，每戶最多補助18萬6000元，民眾可自己修繕，或委託工程廠商，檢具費用收據都可申請。

社會處長陳加富表示，縣府也針對死亡、受傷民眾發放慰問金，死亡每人500萬元，其中包含中央與地方政府發放的死亡救助及慰問金，受傷依檢傷分類，重傷20萬元、中傷3萬元、輕傷5000元，可檢具診斷證明、病歷影本及摘要，由花蓮縣衛生局認定，申請期限至明年3月17日。

建設處副處長張志豪說，汽機車等財損也有補助，若因震災汽車報廢，殘值未達10萬元定額補助10萬元，超過10萬元依殘值補助，以及部分毀損車輛補助維修費，上限10萬元。機車報廢定額補助2萬元，部分毀損車輛補助維修費上限2萬元。

饒忠表示，若受災戶對後續處理有任何疑義，仍可透過村里長通報鄉鎮公所，縣府獲報後，會立刻處理。

花蓮縣代理祕書長饒忠昨率社會、建設等局處，到玉里、富里向災民說明重建補助權益。圖／縣府提供
花蓮縣代理祕書長饒忠昨率社會、建設等局處，到玉里、富里向災民說明重建補助權益。圖／縣府提供
花蓮縣代理祕書長饒忠昨率社會、建設等局處，到玉里、富里向災民說明重建補助權益。圖／縣府提供
花蓮縣代理祕書長饒忠昨率社會、建設等局處，到玉里、富里向災民說明重建補助權益。圖／縣府提供

花蓮 慈濟 衛生局

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