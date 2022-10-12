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台東紅葉溫泉風景區用地解編 饒慶鈴：增設社福設施

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府進行公共設施用地專案通盤檢討，其中，紅葉國小學校用地由縣長饒慶鈴（左）與延平鄉長胡黃廣文（右）於今天公告變更為農業區，並將無使用的機關及停車場用地變更為社福設施用地。記者尤聰光／攝影
台東縣政府進行公共設施用地專案通盤檢討，其中，紅葉國小學校用地由縣長饒慶鈴（左）與延平鄉長胡黃廣文（右）於今天公告變更為農業區，並將無使用的機關及停車場用地變更為社福設施用地。記者尤聰光／攝影

台東縣政府進行公共設施用地專案通盤檢討，其中，紅葉國小學校用地今天公告變更為農業區，並將無使用的機關及停車場用地變更為社福設施用地。縣長饒慶鈴說，落實還地於民政策，期盼紅葉地區的發展更多元。

饒慶鈴說，自上任即啟動跨局處合作、設法突破用地限制，積極推動土地利用活化，如關山親水公園土地變更、還地天后宮、執行山坡地解編等，縣府也每月召開都市計畫委員會，針對非必要性的都市計畫區私有「公共設施保留地」，加速辦理通盤檢討解編。

今天發布實施紅葉溫泉風景特定區計畫，因應學生數減少，將久未徵收的紅葉國小學校用地解編0.57公頃還給民眾，而為鼓勵部落青年返鄉，更將下里聚落旁無使用需求的機關用地與停車場用地，調整變更為社會福利設施用地約1.36公頃，預先為社會住宅等所需相關設施備妥土地。

縣府建設處表示，依目前規畫方案，已檢討全縣公共設施保留地面積共約51.85公頃，減少政府徵購開闢負擔費用約98億元。目前17處都市計畫區已於去年底全數提報內政部審議，其中小野柳與紅葉溫泉風景特定區計畫先後公告發布實施，其餘地區陸續配合內政部審議期程辦理。

都市計畫 饒慶鈴 溫泉

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