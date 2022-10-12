吉安鄉公所免費提供原民長者快篩 陸續寄送通知單

新冠病毒變異株來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心為避免原住民部落交叉感染風險，免費配發家用抗原快篩試劑，供55至64歲原住民使用。花蓮吉安鄉公所將陸續寄送通知單，請符合資格鄉親與家屬至鄉公所洽詢領取。

吉安鄉公所配合疫情指揮中心政策，即日起免費提供設籍吉安鄉55至64歲（1958至1967年出生）原住民長者，每人一份5劑家用快篩試劑，並配合至65歲以上長者快篩實名制免費領取措施結束為止。

請符合資格者，攜帶戶口名簿或戶籍謄本及身分證，至鄉公所原住民事務所領取，服務時間為上午8點至12點、下午1點30分至5點30分，若無法親領可委託親友代領。

吉安鄉長游淑貞表示，鄉公所積極配合中央防疫政策，在疫情嚴峻時期動員村幹事、村長發送居家關懷物資及醫療照護關懷包，加強執行全鄉巡迴式清消工作。請鄉親以守護自身、家人健康為原則，務必完整接種疫苗，室內活動請將口罩戴好戴滿、勤洗手多消毒，落實防疫措施。