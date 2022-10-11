快訊

你沒看過的中正紀念堂 屋頂隱藏版空間半世紀首度開放

隱身宜蘭中興文創園區 文邑二手書店藏書上萬冊

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
文邑二手書店位在宜蘭中興文創園區4號倉庫「東區青聚點」。記者林佳彣／攝影
文邑二手書店位在宜蘭中興文創園區4號倉庫「東區青聚點」。記者林佳彣／攝影

宜蘭市創新育成中心迄今輔導35家青創廠商，其中位在宜蘭中興文創園區東區青聚點的「文邑二手書店」今年8月加入行列，也是唯一書店，創辦人林冠旻發行在地刊物《加禮遠》最新一期10月出刊，宜蘭市長江聰淵今天到訪，關心青年創業。 

林冠旻畢業於台北大學歷史系，2020年在羅東創業經營文邑二手書店，今年3月進駐宜蘭中興文創園區的青聚點後，將大量書籍轉移至此販售。

她平時創作文學、撰寫哲學專欄，加上歷史系專業，選書「挑經典」、版本「選珍貴」，面向遍及文學、史學與哲學，尤其收書對象多為耆老、學者，他們的眼光更彰顯這些書的價值。

「這些二手書就像是文物與古董」，林冠旻認為大家將書交託給她，是希望書籍能被好好對待，自己因此繼承他們對於書的信任，更扮演「把關」角色為讀者繼續選好書。

另外，文邑二手書店發行的在地刊物《加禮遠》，以冬山河流域文化圈出發，深度紀錄地方族群、產業、歷史與生活等，期盼藉由文史爬梳、藝文導入，讓更多人看見蘭陽土地的生命力。

林冠旻擔任發行人、總編輯，攜手宜蘭青年每3個月發行一刊，10月已出到第6刊，當中也介紹宜蘭市創新育成中心輔導的宜蘭市廠商久淘攀岩抱石館。

創新育成中心輔導廠商擴及全縣12鄉鎮市，宜蘭市、羅東、五結、冬山、蘇澳等地，現有35家青創聚點。宜蘭市長江聰淵表示，該中心提供諮詢、輔導與課程，讓創業者朝成功之路邁進，也歡迎民眾到訪文邑二手書店，給予青年夥伴鼓勵。

文邑二手書店創辦人林冠旻。記者林佳彣／攝影
文邑二手書店創辦人林冠旻。記者林佳彣／攝影
文邑二手書店今年8月加入行列宜蘭市創新育成中心的行列，宜蘭市長江聰淵（右2）今天力挺創辦人林冠旻（左2）。記者林佳彣／攝影
文邑二手書店今年8月加入行列宜蘭市創新育成中心的行列，宜蘭市長江聰淵（右2）今天力挺創辦人林冠旻（左2）。記者林佳彣／攝影
文邑二手書店一隅。記者林佳彣／攝影
文邑二手書店一隅。記者林佳彣／攝影
文邑二手書店藏書逾1萬冊。者林佳彣／攝影
文邑二手書店藏書逾1萬冊。者林佳彣／攝影

宜蘭 青年 創業

延伸閱讀

賴清德大讚江聰淵做很多建設 喊「贏回宜蘭、找回榮光」

批江聰淵賤賣宜蘭市產 陳琬惠：擁抱兄弟對得起陳定南嗎

江聰淵發表「前進吧！新宜蘭」競選歌曲 王俊傑演唱

綠營轟林姿妙請假顧選舉 藍回批雙標：江聰淵早就請假

相關新聞

918強震花蓮受災戶 未貼紅黃單修繕補助最多18.6萬

918強震造成花蓮玉里鎮、富里鄉等不少受災戶，有民眾抱怨遲等不到救助；花蓮縣府今天舉辦震災重建權益說明會，修繕項目每戶最...

基隆復興路259巷800公尺自來水管 1個月漏水5次居民氣

基隆市中山區復興路259巷附近，800公尺範圍內的自來水管線，近1個月來，居民反映已漏水5次，民眾看著白花花的水流入水溝...

花蓮市長魏嘉賢參訪與那國町 研商未來兩地直航可能性

花蓮市與日本與那國町締盟40年，市長魏嘉賢近日率團造訪，魏嘉賢說，兩市之間最近的距離110公里，包機直航只要50分鐘，但...

宜蘭五結低窪常淹水 縣府治理平行排水拚改善

宜蘭縣五結鄉錦眾村位處縣管的平行排水下游段，因地勢低窪與既有渠道護岸破損，行水區通洪斷面不足，每逢颱風大雨常遇淹水災情。...

花蓮縣府結合客語與健康照護 拓展24「客庄伯公站」

花蓮縣客家人口逾11萬人，人口數位居全國第四，花蓮縣政府將客語與社會福利、健康照護結合，在社區照護站打造成「客庄伯公站」...

登仙橋彌猴多誘捕籠卻關門綁鐵絲？ 台東林管處：降低警覺性

台東縣東河鄉登仙橋周邊台灣獼猴大量聚集，地方人士近期見林管處，在橋周邊放籠誘捕彌猴結紮，但籠子放1個多月都上鎖，也未放水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。