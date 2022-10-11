隱身宜蘭中興文創園區 文邑二手書店藏書上萬冊

宜蘭市創新育成中心迄今輔導35家青創廠商，其中位在宜蘭中興文創園區東區青聚點的「文邑二手書店」今年8月加入行列，也是唯一書店，創辦人林冠旻發行在地刊物《加禮遠》最新一期10月出刊，宜蘭市長江聰淵今天到訪，關心青年創業。

林冠旻畢業於台北大學歷史系，2020年在羅東創業經營文邑二手書店，今年3月進駐宜蘭中興文創園區的青聚點後，將大量書籍轉移至此販售。

她平時創作文學、撰寫哲學專欄，加上歷史系專業，選書「挑經典」、版本「選珍貴」，面向遍及文學、史學與哲學，尤其收書對象多為耆老、學者，他們的眼光更彰顯這些書的價值。

「這些二手書就像是文物與古董」，林冠旻認為大家將書交託給她，是希望書籍能被好好對待，自己因此繼承他們對於書的信任，更扮演「把關」角色為讀者繼續選好書。

另外，文邑二手書店發行的在地刊物《加禮遠》，以冬山河流域文化圈出發，深度紀錄地方族群、產業、歷史與生活等，期盼藉由文史爬梳、藝文導入，讓更多人看見蘭陽土地的生命力。

林冠旻擔任發行人、總編輯，攜手宜蘭青年每3個月發行一刊，10月已出到第6刊，當中也介紹宜蘭市創新育成中心輔導的宜蘭市廠商久淘攀岩抱石館。