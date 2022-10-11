花蓮遠百周年慶將開跑 業者樂觀疫情影響消退業績成長

花蓮遠東百貨周年慶即將開跑，隨著邊境即將解封，民眾對疫情逐漸平常心看待，也讓業者樂觀期待一波購物熱，祭出多樣商品折扣、滿千送百等優惠，抵用券回饋19%，業績目標上看4億元。

遠百花蓮店13周年慶將從20日起開跑，13日起開放預購。店長黃永芳說，今年抵用券優惠高達19%，預購期間也享正檔優惠。

業者觀察，疫情下民眾消費習慣改變，可能因為許多時候宅在家，對居家用品升級相當注重，包括家電、家具等，業績都有成長，目前觀察疫情影響已逐漸消退，今年從暑假以來業績都有不錯成長，樂觀預估這波周年慶檔期業績可達4億元，比去年成長1成。

黃永芳表示，遠百花蓮店今年新引進將近十大品牌，包括宜得利家居、饗泰多、開飯川、日藥本鋪、bgreen、KnightsBridge、FAIR LADY女鞋、Outdoor等，各大化妝品專櫃也推出經典優惠組，也針對民眾升級居家的需求，祭出多樣限時限量優惠商品，像是除臭發熱被下殺3折只要2500元、原價4590元的萬用鍋下殺8折3990元等。