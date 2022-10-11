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台東超級鐵人三項逾千人報名 15、16日局部交管

中央社／ 台東縣11日電

台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳將於15、16日在台東森林公園活水湖舉辦，逾千名選手報名，屆時森林公園、東海岸、中華大橋等地將實施局部交管。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣舉辦鐵人三項競賽，是每年縣府年度重點工作，自首屆開辦以來佳評如潮，成為全國鐵人三項運動愛好者參賽首選，賽會舉辦地點在活水湖、東海岸公路及台東市郊風景區。

今年超級鐵人三項賽包括挑戰人類體能極限距離長達226公里的超級鐵人賽、半程超鐵113公里、奧運標準51.5公里鐵人三項，以及二鐵47.5公里。

另外，為營造在地特色，2022第五屆台東活水湖長泳嘉年華活動，將於16日上午7時30分於台東森林公園活水湖盛大舉行，吸引近1540名選手及眷屬超過3500人一同共襄盛舉。

為使比賽順利進行，比賽期間將實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車路線，光復路及中華路通往中華大橋的道路將封閉，路跑比賽時馬亨亨單車道、志航路也將進行管制，屆時利用聯外道路及馬亨亨大道從台東市區往東海岸方向的汽、機車，請依照員警指示。

台東 森林公園 鐵人三項

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