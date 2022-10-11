基隆復興路259巷800公尺自來水管 1個月漏水5次居民氣

基隆市中山區復興路259巷附近，800公尺範圍內的自來水管線，近1個月來，居民反映已漏水5次，民眾看著白花花的水流入水溝十分心疼，也很生氣。市議員張秉鈞要求水公司加強檢修、更換老舊管線。自來水公司表示，已規畫汰換舊管。

「又漏水了，近1個月來，昨天已經是第五次了，水白花花的流到馬路和水溝，好可惜」，復興路259巷的居民昨天看到人孔蓋又冒出自來水，都認為一漏再漏很誇張，質疑怎麼一直修不好，到底有何問題？

居民還表示，漏水處理的速度很慢，上個月基隆才缺水，現在是水是太多了嗎？有水當思無水之苦，要求水公司能徹底改善，把老舊管線都換掉。

議員張秉鈞和德安里長謝銘傳今天到現場了解，要求自來水公司盡速修復漏水處，張秉鈞說，水公司要找專業人員來檢測，找出真正漏水的地方，不是哪邊漏水哪邊挖，不僅影響交通也造成搶修時用戶要停水，十分不便。

張秉鈞表示，之所以會重複漏水，可能水管已到使用年限，希望來水公司編列預算，將復興路259巷全路段水管汰舊換新，避免再次發生水管漏水。