快訊

懶理不倫醜聞！「登山女神」曾格爾曝喜訊：我來了

吳淑珍眼瞼發現惡性腫瘤 醫師分析「這種癌」最容易忽略

基隆復興路259巷800公尺自來水管 1個月漏水5次居民氣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆復興路259巷800公尺自來水管，1個月漏水5次居民氣。圖／議員張秉鈞提供
基隆復興路259巷800公尺自來水管，1個月漏水5次居民氣。圖／議員張秉鈞提供

基隆市中山區復興路259巷附近，800公尺範圍內的自來水管線，近1個月來，居民反映已漏水5次，民眾看著白花花的水流入水溝十分心疼，也很生氣。市議員張秉鈞要求水公司加強檢修、更換老舊管線。自來水公司表示，已規畫汰換舊管。

「又漏水了，近1個月來，昨天已經是第五次了，水白花花的流到馬路和水溝，好可惜」，復興路259巷的居民昨天看到人孔蓋又冒出自來水，都認為一漏再漏很誇張，質疑怎麼一直修不好，到底有何問題？

居民還表示，漏水處理的速度很慢，上個月基隆才缺水，現在是水是太多了嗎？有水當思無水之苦，要求水公司能徹底改善，把老舊管線都換掉。

議員張秉鈞和德安里長謝銘傳今天到現場了解，要求自來水公司盡速修復漏水處，張秉鈞說，水公司要找專業人員來檢測，找出真正漏水的地方，不是哪邊漏水哪邊挖，不僅影響交通也造成搶修時用戶要停水，十分不便。

張秉鈞表示，之所以會重複漏水，可能水管已到使用年限，希望來水公司編列預算，將復興路259巷全路段水管汰舊換新，避免再次發生水管漏水。

自來水公司第一區管理處副處長李基城說，此處水管老舊，已規畫汰舊換新，只要有通報漏水都會立即派員前往處理。

基隆復興路259巷800公尺自來水管，1個月漏水5次居民氣。圖／議員張秉鈞提供
基隆復興路259巷800公尺自來水管，1個月漏水5次居民氣。圖／議員張秉鈞提供

漏水 議員 基隆

延伸閱讀

盧秀燕回娘家助陣謝國樑 細數自己「基隆到什麼程度」

他再爆桃園公共工程出包 桃園國慶晚會場地也中槍

「這筆真是喜怒無常」 查理三世自嘲鋼筆漏水暴怒事件

蔡適應新住民後援會成立 200新住民家庭挺入主基市府

相關新聞

宜蘭五結低窪常淹水 縣府治理平行排水拚改善

宜蘭縣五結鄉錦眾村位處縣管的平行排水下游段，因地勢低窪與既有渠道護岸破損，行水區通洪斷面不足，每逢颱風大雨常遇淹水災情。...

基隆復興路259巷800公尺自來水管 1個月漏水5次居民氣

基隆市中山區復興路259巷附近，800公尺範圍內的自來水管線，近1個月來，居民反映已漏水5次，民眾看著白花花的水流入水溝...

花蓮市長魏嘉賢參訪與那國町 研商未來兩地直航可能性

花蓮市與日本與那國町締盟40年，市長魏嘉賢近日率團造訪，魏嘉賢說，兩市之間最近的距離110公里，包機直航只要50分鐘，但...

花蓮縣府結合客語與健康照護 拓展24「客庄伯公站」

花蓮縣客家人口逾11萬人，人口數位居全國第四，花蓮縣政府將客語與社會福利、健康照護結合，在社區照護站打造成「客庄伯公站」...

登仙橋彌猴多誘捕籠卻關門綁鐵絲？ 台東林管處：降低警覺性

台東縣東河鄉登仙橋周邊台灣獼猴大量聚集，地方人士近期見林管處，在橋周邊放籠誘捕彌猴結紮，但籠子放1個多月都上鎖，也未放水...

「魅力基隆」秋季號線上翻閱式電子書 封面設計有巧思

基隆市政府「魅力基隆」秋季號出刊，封面設計具巧思，由動畫導演、基隆在地藝術創作者葉雨涵，以毛孩樂園結合特色遊戲場為主題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。