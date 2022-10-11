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花蓮市長魏嘉賢參訪與那國町 研商未來兩地直航可能性

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉賢（左3）率市政團隊赴日本與那國町參訪，因兩地無直航，轉了3個航程、近6小時才抵達。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（左3）率市政團隊赴日本與那國町參訪，因兩地無直航，轉了3個航程、近6小時才抵達。圖／市公所提供

花蓮市與日本與那國町締盟40年，市長魏嘉賢近日率團造訪，魏嘉賢說，兩市之間最近的距離110公里，包機直航只要50分鐘，但因沒有直航，要轉3個航程、將近6小時才能抵達，這次和與那國町長糸数健一就密切研商直航可能性，希望未來民間與官方攜手，促成觀光導向的直航，帶動兩地觀光、經貿發展。

魏嘉賢今天表示，這次率團到與那國町參訪4天，也出席兩市締盟40周年慶的紀念活動，希望在後疫情時代，雙方有更多互動與交流，此行也對兩地直航有深入討論。

糸数健一說，與那國町多年前曾有意推動兩地直航，但「日本政府似乎在意中國的存在」，若官方不方便出面，或許可以藉由民間力量推動。他說，這次40周年慶，原本計畫包機直航到花蓮，卻因為疫情而取消，相當可惜。

魏嘉賢指出，這次參訪姐妹市，因為疫情緣故，先從花蓮到桃園機場，飛到日本福岡機場，再從福岡飛到沖繩，最後還要從沖繩搭機到與那國町，原本最近距離110公里，卻飛了將近3000公里。

他認為，沖繩群島以及八重山廣域市包括與那國町，和台灣在文化、飲食等非常相近，可藉由跳島觀光包裝共同推展兩地觀光。兩地未來無論是郵輪或包機直航，都需要民間與官方合作，他會透過民間團體積極研商直航的可能性。

魏嘉賢此行也帶領市政團隊參訪久部良中學及與那國中學。魏嘉賢說，與那國町中小學畢業生到花蓮交流已有10年，可惜這3年受疫情影響，讓孩子們無法成行，相當失望，隨疫情逐漸解封，與那國的學生明年應該有機會可以到台灣進行教育文化之旅。

花蓮市長魏嘉賢率市政團隊赴日本與那國町參訪，因兩地無直航，轉了3個航程、近6小時才抵達。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢率市政團隊赴日本與那國町參訪，因兩地無直航，轉了3個航程、近6小時才抵達。圖／市公所提供

魏嘉賢 疫情 花蓮

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