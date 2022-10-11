宜蘭五結低窪常淹水 縣府治理平行排水拚改善

宜蘭縣五結鄉錦眾村位處縣管的平行排水下游段，因地勢低窪與既有渠道護岸破損，行水區通洪斷面不足，每逢颱風大雨常遇淹水災情。縣府獲中央3000萬元經費動工，治理平行排水下游最後一段河道，預計明年4月完工，縣長林姿妙、五結鄉公所等人今到場視察。

為改善錦眾村的淹水問題，縣長林姿妙與縣府團隊爭取前瞻基礎建設計畫3000萬元補助，辦理「平行排水應急工程」，改善起至錦眾2號橋至大眾橋兩側堤岸約565公尺長、河寬28公尺，包含左右護岸加高、新設堤後鋼筋混凝土溝、箱涵與涵管、喬木移植等。

平行排水整治尚有下游的錦眾2號橋至大眾橋，以及仍須爭取中央經費辦理上游的親河路二段88巷到五結中路一段。縣府水資處長李岳儒今天指出，此次下游工程6月開工，目前進度略為超前達38.56％，在兼顧施工品質之下，預期明年4月竣工。

縣府說明，該段經治理後，可增加河道通洪空間以加速排水，達到25年不溢堤的保護標準，且配合下游平行抽水站操作，可望有效緩解錦眾地區的淹水程度，能維護當地居民的生命財產安全。