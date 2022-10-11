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錢省下來當醫療費決不買保險 過來人曝「恐怖開銷」：這3張保單能轉嫁負擔

今年確診人數飆創新高 基層救護防疫獎金至今還領不到

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今年4月起新冠確診疫情不斷飆升，但基層消防人員協助載送病患的防疫獎金，到現在還領不到。圖／新北市消防局提供資料照
今年4月起新冠確診疫情不斷飆升，但基層消防人員協助載送病患的防疫獎金，到現在還領不到。圖／新北市消防局提供資料照

新冠確診人數今年4月起屢飆新高，中央訂定防疫獎勵金核發作業原則鼓勵消防救護人員協助載送病患，根據獎勵標準是單趟載送1名病患核發3000元，載送5名以上以1萬5000元上限。但因為中央預算不足，基層人員從4月至今還領不到這筆防疫獎金。

縣議員莊淑如等人今天在縣議會質詢關切消防局針對新冠確診者的救護人數及狀況，她表示，雖然消防人員不是第一線負責醫療，但是載送疑似或確診的患者，本身仍有染疫風險，冒著風險投入工作非常辛苦，應該給合理的獎勵。

根據宜蘭縣消防局統計，宜蘭從去年至今，經由消防救護車所載送的新冠確診或疑似病患共1930人，其中1340人次集中在今年4月至8月，比例高達7成，可見今年疫情的高峰期間，縣消防局救護車出勤載送新冠患者的載送負荷量相當高。

消防局表示，去年至今年3月底，全縣載送人員總共約領到145萬元防疫獎金，今年4、5月間全國病例數飆高到9萬多人次，宜蘭出勤頻率也跟著增加，可能因為全國各縣市確診數太多，造成中央防疫獎金不足而來不及給。

據了解，宜蘭剛開始很多消防救護人員對於載送確診病患感到擔心，中央訂定補助防疫獎金提高大家載送意願，後來消防救護人員慢慢習慣，也不像以前那麼緊張，宜蘭縣有人員在1個月內，領到2萬多元防疫獎金。

消防局長徐松奕表示，中央最近已經通知宜蘭縣消防局整理資料，統計從今年4月到目前的載送人數及獎金金額，會全力幫同仁爭取儘速拿到這筆獎金。

縣議員莊淑如今天在縣議會質詢關切消防局針對新冠確診者的救護人數及狀況，希望中央儘速給基層人員防疫獎金。圖／取自議會質詢直播畫面
縣議員莊淑如今天在縣議會質詢關切消防局針對新冠確診者的救護人數及狀況，希望中央儘速給基層人員防疫獎金。圖／取自議會質詢直播畫面

新冠肺炎 COVID-19

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