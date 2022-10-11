花蓮縣府結合客語與健康照護 拓展24「客庄伯公站」

花蓮縣客家人口逾11萬人，人口數位居全國第四，花蓮縣政府將客語與社會福利、健康照護結合，在社區照護站打造成「客庄伯公站」，現已拓展至24站，藉由製作客家美食、教學客家歌謠等活動，帶領長者重溫客家庄文化。伯公站更與附近學校合作，讓小朋友與老大人同樂。

縣府客家事務處推動客庄「推展伯公照護站實施計畫」，今年共有24站掛牌完成。客家處指出，客庄伯公站設置計畫，主要服務項目有「客家文化活動」及「老幼同樂」，其中「老幼同樂」是今年主推項目，邀請伯公站據點與附近的小學或幼兒園合作，讓老大人與小孩有更多接觸與了解的機會，並將客語及客家文化向下傳承。

客家處長彭偉族表示，在C級照護站的老大人對於升級成伯公站，活動內容增添客家元素後，感覺非常新鮮且很親切，有客家美食製作、客家歌謠教唱，還邀請幼稚園的小朋友一起玩益智遊戲、老幼共學等，讓老大人每天都很期待到伯公站。

其中在南華伯公站，有專業講師帶領長者活絡筋骨，並學習製作具客家文化特色的植物染手提袋；另在民生伯公站，則由音樂老師帶領站內長者們，表演客家歌謠「油桐花」和「人生舞台」，現場掌聲不斷。