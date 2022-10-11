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登仙橋彌猴多誘捕籠卻關門綁鐵絲？ 台東林管處：降低警覺性

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
林務局放的誘捕籠入口綁鐵絲，且籠子裡面都長草，猴子要進籠，必須自行解開鐵絲。記者卜敏正／攝影
林務局放的誘捕籠入口綁鐵絲，且籠子裡面都長草，猴子要進籠，必須自行解開鐵絲。記者卜敏正／攝影

台東縣東河鄉登仙橋周邊台灣獼猴大量聚集，地方人士近期見林管處，在橋周邊放籠誘捕彌猴結紮，但籠子放1個多月都上鎖，也未放水果誘捕，質疑承辦人敷衍了事。台東林管處說明，登仙橋已捕獲6隻結紮野放，籠具在適當地點暫置，降低台灣獼猴警覺性。

台東林管處說明，依先前捕捉經驗及獼猴生態習性，其警覺性高且學習性強，捕捉後一定期間對捕捉籠及執行人員較為敏感，故捕捉計畫採取不同區域輪流執行，單一區域完成捕捉工作，即將籠具在適當地點暫置，降低台灣獼猴警覺性，將多向地方說明。

東河地方人士指出，林務局放置彌猴誘捕籠1個多月，籠子門綁鐵絲，從沒放水果誘捕， 偶爾會看到林務局工作車經過登仙橋，也未勸阻遊客不要餵食，或下車查看籠子，因為籠子都上鎖，怎麼會抓的到猴子？認為承辦人員敷衍了事，欺瞞沒抓到猴子，其實根本不想抓。

記者走訪登仙橋，橋上聚集的多隻猴子正在吃遊客贈送的水果，不少遊客有意靠近，猴子就呲牙裂嘴作勢攻擊，獸醫師曾文雄則拿著告示牌，向遊客宣導「不要餵食獼猴」，他直言許多遊客不聽勸導，被台灣獼猴搶劫攻擊，後悔也來不及。

對於放籠子誘捕彌猴結紮，曾文雄認為這是對的事，但他也未看到籠子誘捕到猴子，還指著綁鐵絲籠子說「裡面都長草了」，並戲稱「猴子要進籠，必須自行解開鐵絲！」也認為林務局應積極誘捕結紮，像橋上「不要餵食獼猴」告示牌都是他自費製作。

台東林管處說明，執行台灣獼猴誘捕計畫，以具偏差行為疑慮個體為主，計畫執行至今近6個月，捕捉及確認完成絕育野放台灣獼猴近20隻，其中登仙橋區域計有6隻。因舊籠具損壞，8月份才再新購誘捕籠放置。

獸醫師曾文雄拿著告示牌，向遊客宣導「不要餵食獼猴」。記者卜敏正／攝影
獸醫師曾文雄拿著告示牌，向遊客宣導「不要餵食獼猴」。記者卜敏正／攝影
台灣獼猴在橋上吃水果，遊客有意靠近，就呲牙裂嘴作勢攻擊。記者卜敏正／攝影
台灣獼猴在橋上吃水果，遊客有意靠近，就呲牙裂嘴作勢攻擊。記者卜敏正／攝影
林務局放的誘捕籠入口綁鐵絲，且籠子裡面都長草，猴子要進籠，必須自行解開鐵絲。記者卜敏正／攝影
林務局放的誘捕籠入口綁鐵絲，且籠子裡面都長草，猴子要進籠，必須自行解開鐵絲。記者卜敏正／攝影
獸醫師曾文雄拿著告示牌，向遊客宣導「不要餵食獼猴」。記者卜敏正／攝影
獸醫師曾文雄拿著告示牌，向遊客宣導「不要餵食獼猴」。記者卜敏正／攝影
台東縣東河鄉登仙橋周邊台灣獼猴聚集，常有遊客拿水果餵食，反被彌猴攻擊搶食受傷。記者卜敏正／攝影
台東縣東河鄉登仙橋周邊台灣獼猴聚集，常有遊客拿水果餵食，反被彌猴攻擊搶食受傷。記者卜敏正／攝影

台灣獼猴 猴子 結紮

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