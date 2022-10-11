「魅力基隆」秋季號線上翻閱式電子書 封面設計有巧思

基隆市政府「魅力基隆」秋季號出刊，封面設計具巧思，由動畫導演、基隆在地藝術創作者葉雨涵，以毛孩樂園結合特色遊戲場為主題，運用紙雕創作將基隆山海城地景地貌融入，並有線上翻閱式電子書，方便讀者線上輕鬆閱讀。

「魅力基隆」秋季號內容有國家卓越建設獎在基隆、基隆海洋老鷹嘉年華全紀錄、如何以地形優勢興建特色公園遊戲場及如何打造友善動物城市。

觀銷處長曾姿雯今天表示，封面設計頗具巧思，由動畫導演、同時也是基隆在地藝術創作者葉雨涵，以毛孩樂園結合特色遊戲場為主題，運用紙雕創作將基隆山海城地景地貌融入主題，呈現豔陽晴空、與秋陽燦爛兩版，以強烈色塊勾勒群山線條，以及細膩的親子溫馨互動。

今年國家卓越建設獎，基隆市政府榮獲4大殊榮，內容帶民眾了解如何打破框架一次了解得獎作品的設計理念；海洋老鷹嘉年華各式各樣巨型人偶如何成為海洋魅力的觀光品牌。