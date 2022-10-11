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台東接駁火車乘客 返鄉更方便
花蓮玉里到富里鐵路中斷，台東縣政府國慶日試行「TTGO（台東ＧＯ）花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供台東轉運站與玉里火車站各一趟次接駁，有80人預約體驗，本月14日起接駁服務可載客到家，搭車者讚「真是太方便了！」
縣長饒慶鈴昨到台東轉運站關心搭乘狀況，感謝「縱谷聯隊」協助調度車隊，犧牲連假為民服務，也提醒搭車乘客，大家幫忙宣傳，歡迎有需要者多利用。
台東縣政府表示，「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」即將正式上路，縣府將補貼車資，搭車採固定收費，乘客須在搭乘日2天前完成線上預約，採媒合共乘方式，遊客、台東縣民都可使用，詳細辦法本月12日公布、14日啟動營運。預約專車接送網址：https://ttgo.taitung.gov.tw/reserve/
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