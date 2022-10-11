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宜縣議長升旗拉票 綠：公器私用

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭報導

雙十國慶宜蘭縣政府昨天在宜蘭運動公園舉行「國慶升旗暨全民活力健行活動」，儘管天公不作美，但仍有約2800位民眾不畏風雨穿雨衣或撐傘，高舉小國旗共襄盛舉。縣長林姿妙致詞細數上任近4年政績，議長張建榮提到要縣民11月26日出來投票，讓林姿妙繼續連任。民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇則質疑，此舉明顯公器私用。

縣長林姿妙上任後，今年是第3年舉辦國慶升旗與健走活動，林姿妙致詞表示，感謝議長張建榮帶領議員團隊，並稱縣府推動縣政「方向對、政策對、做對的事」，還細數上任後施政，不只長債、短債預警值解除列管，推動交通建設如鐵路高架、高鐵延伸，經濟、交通、建設、老人福利、社會福利都要齊頭並進，以及宜蘭縣疫情能夠穩定，感謝所有縣民的團結合作。

林姿妙提到，宜蘭縣好山好水好環境，全國不用水庫的縣市就是宜蘭縣，雖然國慶日下雨，但人還是非常多，非常高興有雨水豐沛宜蘭縣，以宜蘭人精神，「風雨生信心」，祝福中華民國生日快樂。

議長張建榮致詞提到，民進黨選舉選輸人，用奧步在打，希望縣民11月26日出來投票，讓縣長林姿妙繼續連任。

不過民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇質疑，林姿妙請假根本是幌子，行程與請假前的跑法一樣，只是要規避議會監督，懼怕議員質詢有關遭起訴的四大罪狀。

另外，陳俊宇認為身兼國民黨部主委的議長張建榮所言情有可原，但是作為議會龍頭，發言應該更加客觀才是。

宜蘭 林姿妙 國慶

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