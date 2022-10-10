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花蓮吉安農會購置自動化設備 日產6千支冰品規畫做代工

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉農會慶祝建立百年，今天舉行吉農冰品城開幕活動，現場販售各式各樣農特產品與美味手工點心，吸引許多鄉親購買。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉農會慶祝建立百年，今天舉行吉農冰品城開幕活動，現場販售各式各樣農特產品與美味手工點心，吸引許多鄉親購買。記者王思慧／攝影

花蓮縣吉安鄉農會斥資3500萬元，為冰品加工廠添購全自動化生產設備，從人工每天產出1500支冰，到量產6000支冰，擴大產能約4倍。農會除了自產專屬吉農品牌，未來規畫為全國300多家農會代工，製作具在地特色冰品。

吉安鄉農會慶祝建立百年，今天舉行吉農冰品城開幕活動，現場有農會產銷班及家政班攤位，販售各式各樣農特產品與美味手工點心，吸引許多鄉親購買，其中農會的芋頭冰棒賣得強強滾。

吉安鄉農會總幹事張德奇表示，農會在1999年設置冰品加工廠，前後研發20多種口味販售；近年冰品知名度增加，一天1500支冰品產能供不應求，決定爭取農委會、花蓮縣政府支持，興建一棟3層樓高加工廠，1樓是冰品加工、2樓慣行作物加工、3樓則是有機保健作物加工。

張德奇指出，原先冰品舊有生產設備設在農會大樓前側的冰品城，今年將舊設備拆除遷往加工廠，感謝農委會補助1600萬元、縣府900萬元，加上農會自籌款等1000萬元，添購全自動化生產設備，增加冰品加工產能。

張說，現在平均每2小時產出1500支冰，每天可做6千支冰，還能生產不同口味冰品，將與鄰近農會合作，販售吉農品牌冰品，中期則與宜花東農會洽談代工，願景要擴展至全國300多家農會，以各地農特產為原料，製作美味特色冰品。

吉安鄉盛產「檳榔心芋」，種植面積逾100公頃，產量約占全國4成，香氣十足，具有鬆軟綿密的口感，可製作各類料理、糕點及冰品，是吉安三寶之一，農會推出產銷履歷芋頭冰棒，深受消費者青睞。另水保局花蓮分局輔導吉安鄉干城社區，於16日舉辦芋頭節，讓更多人認識在地農產品。

花蓮縣吉安鄉農會自製冰品，添購自動化設備後可產出6千支冰。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉農會自製冰品，添購自動化設備後可產出6千支冰。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉農會興建一棟3層樓高加工廠，1樓是冰品加工、2樓慣行作物加工、3樓則是有機保健作物加工。記者王思慧／攝影
花蓮吉安鄉農會興建一棟3層樓高加工廠，1樓是冰品加工、2樓慣行作物加工、3樓則是有機保健作物加工。記者王思慧／攝影

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