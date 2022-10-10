影／TTGO花東溫馨接送試營運 14日起搭車可送到家

花蓮玉里到富里鐵路中斷，自北部往來台東搭火車須轉乘公車再轉火車，台東縣政府今起試行「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供台東轉運站與玉里火車站各一趟次接駁，共有80人預約體驗，另本月14日起接駁服務可載遊客到家，搭車者說，「那真是太方便了」。

饒慶鈴縣長今天到台東轉運站，關心鄉親搭乘狀況，並感謝「縱谷聯隊」車隊高效率調度、犧牲假期為民服務，也提醒搭車乘客，花東線玉里富里段，但預計明年1月中才會通車，縣府推出「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，請大家幫忙宣傳、告訴身邊需要的朋友。

饒慶鈴說，感謝台鐵持續搶修花東線玉里富里段，但民眾交通權益不能等，透過交觀處爭取國發會及交通部公路總局經費，協調民間車隊投入這次「共乘接馭服務」，希望減少鄉親及遊客往返北東上下月台、購票、候車不便，也能省下時間。

縱谷聯隊車隊指揮官洪嘉榕表示，918地震後看到台東運能不足、遊客不便，車隊青年都很願意投入災後復原任務，這幾天密集與交觀處團隊討論，並敲定今天國慶日先試營運。

在宜蘭當兵的陳姓青年說，之前從宜蘭回台東約3小時，但現在必須從玉里轉接駁公車到富里、然後再接區間車回家，單趟時間要5、6個小時，還擔心火車誤點、搭不上接駁車，昨天朋友轉傳TT GO試營運訊息，立刻預約報名，這真的很方便，未來如果真的可以接送到家，那真的要多搭乘、太方便了。