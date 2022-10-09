阿美族里漏部落祖靈祭 吉安鄉傳承原民文化

花蓮吉安鄉阿美族里漏部落今天舉行兩年一度的祖靈祭（Talatu'as），祭師穿著傳統服飾，隨節奏踩著步伐一邊唸唱，在間歇雨勢中完成祭儀，讓在場不少族人流下感動淚水。

吉安鄉長游淑貞到場參與，陪同部落族人感謝祖靈的庇佑，更祈求來年農事豐收、順遂平安；游淑貞表示，里漏部落擁有阿美族珍貴僅存的祭師文化，鄉公所會持續協助支持，同時喚起更多鄉親與族人的重視，讓部落傳統文化永續傳承。

部落現存的8名祭師（Sikawasay）最年長已96歲，祭師們穿著傳統服飾，踩著步伐，手中擺動生薑葉一邊唸唱，並以豐盛祭品宴請祖靈；儀式由開啟神門揭開序幕，隨後迎請神靈降臨，再進行獻禮與家人會面，最後則是敬送回天。

祭師團之一、東華大學副教授巴奈．母路表示，為讓祭祖儀式圓滿進行，在祖靈祭開始前數日，祭師們會依循傳統完成Mirecuk儀式。

頭目陳進富指出，面臨傳統文化逐漸式微，以及祭師傳承的斷層現象，感謝鄉公所一直以來重視和支持，積極輔導部落人才延續傳統，並協助各項部落事務及建設持續優化。

吉安鄉公所表示，連續兩年共爭取原民會新台幣160萬元經費，執行「地方通行語及傳統名稱標示計畫」，打造部落入口意象指示牌，未來將以東昌部落聚會所前的東海六街為據點，打造祭祀街道，完整形塑部落文化背景、祭儀特色和在地亮點，結合觀光與文化資源，展現部落傳統文化。