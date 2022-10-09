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花蓮光復養牛場飄惡臭 環保局稽查要求業者改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉一處養牛場，遭部落族人質疑業者偷排放牛隻糞便，產生惡臭汙染環境，花蓮縣環保局前往稽查，要求業者改善。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣光復鄉一處養牛場，遭部落族人質疑業者偷排放牛隻糞便，產生惡臭汙染環境，花蓮縣環保局前往稽查，要求業者改善。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣光復鄉一處鄰近原住民部落的養牛場，飼養200多頭牛，遭部落族人質疑業者偷排放牛隻糞便，產生惡臭汙染環境，引發不滿。花蓮縣環保局接獲陳情後，縣府原住民行政處等前往稽查，要求業者改善，確實將糞尿暫存槽蓋緊閉，避免異味擴散，並遵守環保相關規定。

業者在光復鄉西富段設置一座面積4公頃養牛場，由於鄰近馬佛、太巴塱等5個部落傳統領域，族人於2020年除向縣府表達抗議，反對設置畜牧場，更搬石塊到牧場前封路。

縣府表示，業者先前依法申請，獲縣府核發執照飼養，有合法性；不過近日族人懷疑業者偷排放畜牧糞便，發出惡臭味，原訂今天下午要發起抗議活動，卻遇大雨取消。

針對民眾陳情仍有異味，環保局副局長饒慶龍指出，縣府積極輔導業者，要求場內畜牧糞尿暫存槽加蓋，避免異味擴散，且畜牧糞尿每日經由密閉式全量回收，並清運至玉里璞石閣畜牧生質能源中心，經過厭氧處理後全量沼渣沼液澆灌，同時要求業者遵守相關環保規定外，也要做好場內環境管理。

原民處長陳建村表示，養牛場附近的居民，都希望政府要求業者加強防護措施，不管是牛隻或飼料的味道，都不應該影響周邊居民日常生活，政府保障合法的畜牧業者，同時更應該保障原住民族的權益。

陳建村說，畜牧業者飼養牛隻的數量只有230頭，遠低於計畫原訂數量的1000頭，就一定要落實不臭不髒的原則，並積極採取敦親睦鄰行動，才能達成環保與農業雙贏目標。

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