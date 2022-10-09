花蓮連日降雨 秀林、豐濱7個村里維持警戒
受東北季風影響，水氣仍多，花蓮因連日降雨，目前仍2個鄉鎮、7個村里維持土石流警戒，也有幾條道路落石中斷交通，陸續排除中；花蓮境內包括佐倉步道等10條步道暫時封閉。
花蓮縣政府下午1時發布快訊，土石流潛勢溪流警戒狀態，目前發布紅色警戒及黃色警戒共21條，包括秀林鄉和豐濱鄉2個鄉鎮、7個村里，秀林鄉有和平村、崇德村、秀林村、景美村、佳民村、富世村及豐濱鄉豐濱村。
鳳林警分局表示，豐濱地區24小時累積雨量達282毫米，造成光豐公路台11甲線、瑞港公路花64線及豐濱鄉八里彎部落等處落石坍方，經警方與鄉公所等相關單位聯繫搶修，損壞路況逐漸解除。
對於易發生土石流危險區域的復興、八里灣及立德部落，警方與鄉公所及國軍配合，行動不便長者由軍方專車接送前往安置處所，確保安全無虞。
鳳林分局長簡龍宏表示，警方會持續巡視轄內受災情形，有關瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，施工單位現場擺放交通錐及拉封鎖線警示，目前採單線雙向通行。
另外，林務局花蓮林區管理處表示，考量轄內步道位處山區，恐落石及倒樹影響遊客安全，包括佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道群、月眉步道、能高步道東段、森板步道、富源步道群、虎頭山步道、安通越嶺步道、八通關鹿鳴吊橋段步道共10條步道暫時封閉，待勘查安全無虞後再行開放，封閉期間請遊客暫停前往，以維自身安全。
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