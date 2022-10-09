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淡蘭古道北、中路暖暖交會 特展選在黃蠟石文化館開幕
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」今天開幕，社大校長蔡素貞說，國家級步道淡蘭古道乘載超過200的歷史軌跡，蘊藏豐富人文歷史與美麗風景。基隆暖暖是古道北路（官道）、中路（民道）交會點，歡迎民眾來參觀展覽，認識淡蘭古道。
社大表示，基隆名為港都，但全市有95%土地是丘陵，許多住宅、廟宇都蓋在半山腰上。不管是百年前來這片土地拓墾的先民，還是現在的住民，山和古道如多數基隆人的日常。
基隆重現淡蘭古道史可追溯到2007年，基隆社區大學、雞籠文史協進會及大菁休閒農場，合辦「慶祝淡蘭古道暖暖支線200歲生日」健走活動，倡議保存古道歷史，整建步道。在地「挑扁擔」的石階工法與千里步道協會手作步道不謀而合，直到去年終於修砌完成暖暖第一條手作步道。
淡蘭古道可分成3條道路，北路（官道）發展最早，從游獵、遷徙逐漸演成官府平亂征戰、巡查、海防通道。中路（民道）較無官方歷史紀錄，僅能從現有史料紀載古徑，推測過去聚落拓墾、農產運輸路徑。南路（茶道緣自1860年台灣開港通商，茶葉經濟促使官方重視，1885年台灣巡撫劉銘傳循山徑開闢道路直通宜蘭。
基隆社區大學下月舉辦「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆社大投入淡蘭古道守護工程正是寫照之一。社大今年推出「基隆步道學」課程，培育手作人才，號召更多人加入守護「家山」行列。
踏尋百年山徑──淡蘭古道特展今起在黃蠟石文化館展出，展期到12月31日，開放參觀時間是上午10點到下午5點，每周一休館。社大希望透過淡蘭古道特展，帶領民眾從暖暖出發，開啟人類文明與自然環境時空之旅。
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