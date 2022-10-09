快訊

獨／時機敏感！國軍擬修法 讓破獲國際陰謀擾機關者獲勳獎

本土+4萬4457例、連14天上升！108例境外 62例死

「原子少年」小孩暫停事業倒數 Ella暖心叮嚀網推爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡蘭古道北、中路暖暖交會 特展選在黃蠟石文化館開幕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕。記者邱瑞杰／攝影
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕。記者邱瑞杰／攝影

基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」今天開幕，社大校長蔡素貞說，國家級步道淡蘭古道乘載超過200的歷史軌跡，蘊藏豐富人文歷史與美麗風景。基隆暖暖是古道北路（官道）、中路（民道）交會點，歡迎民眾來參觀展覽，認識淡蘭古道。

社大表示，基隆名為港都，但全市有95%土地是丘陵，許多住宅、廟宇都蓋在半山腰上。不管是百年前來這片土地拓墾的先民，還是現在的住民，山和古道如多數基隆人的日常。

基隆重現淡蘭古道史可追溯到2007年，基隆社區大學、雞籠文史協進會及大菁休閒農場，合辦「慶祝淡蘭古道暖暖支線200歲生日」健走活動，倡議保存古道歷史，整建步道。在地「挑扁擔」的石階工法與千里步道協會手作步道不謀而合，直到去年終於修砌完成暖暖第一條手作步道。

淡蘭古道可分成3條道路，北路（官道）發展最早，從游獵、遷徙逐漸演成官府平亂征戰、巡查、海防通道。中路（民道）較無官方歷史紀錄，僅能從現有史料紀載古徑，推測過去聚落拓墾、農產運輸路徑。南路（茶道緣自1860年台灣開港通商，茶葉經濟促使官方重視，1885年台灣巡撫劉銘傳循山徑開闢道路直通宜蘭。

基隆社區大學下月舉辦「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆社大投入淡蘭古道守護工程正是寫照之一。社大今年推出「基隆步道學」課程，培育手作人才，號召更多人加入守護「家山」行列。

踏尋百年山徑──淡蘭古道特展今起在黃蠟石文化館展出，展期到12月31日，開放參觀時間是上午10點到下午5點，每周一休館。社大希望透過淡蘭古道特展，帶領民眾從暖暖出發，開啟人類文明與自然環境時空之旅。

基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕。記者邱瑞杰／攝影
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕。記者邱瑞杰／攝影
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕，邀請社大口琴社演出。記者邱瑞杰／攝影
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕，邀請社大口琴社演出。記者邱瑞杰／攝影
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕。記者邱瑞杰／攝影
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕。記者邱瑞杰／攝影
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕。記者邱瑞杰／攝影
基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」，今天在黃蠟石文化館開幕。記者邱瑞杰／攝影

延伸閱讀

七堵南興市場掃街 蔡適應：基隆捷運最快明年底動工

時力陳薇仲競總成立 黃國昌：終於不用在2個爛蘋果選擇

謝國樑提「基隆科學園區」首部曲 創造更多就業機會

蔡適應舉辦毛小孩講座 落實基隆第一座寵物公園

相關新聞

淡蘭古道北、中路暖暖交會 特展選在黃蠟石文化館開幕

基隆社區大學籌辦「踏尋百年山徑──淡蘭古道特展」今天開幕，社大校長蔡素貞說，國家級步道淡蘭古道乘載超過200的歷史軌跡，...

「檳榔車站」立站100年 當年結婚先搭火車再換牛車

台東賓朗（原檳榔）火車站，是東部鐵路沿線遭廢除車站中，僅存日式木造火車站，為慶祝立站100周年，卑南鄉公所昨辦「戀戀檳榔...

花蓮連日降雨 瑞港公路邊坡土石崩落單向通車

受東北季風影響，花蓮連日下大雨，多處山坡路段坍方交通受阻，其中花64線瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，現採單線雙...

7歲小女童三天兩夜登嘉明湖 醫師媽16年後帶女兒重返

衛生福利部基隆醫院牙科部醫師蔡宛儒，曾經造訪有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖，沒想到，16年後，她帶著7歲女兒晴晴重返現場，...

台東天后宮 籲縣府還地

百年歷史台東天后宮6筆土地1951年被軍方借用，作為收受傷兵及蓋辦公室，且續約時明確寫出借到「反攻大陸」，軍方於2007...

日游2萬米獲亞錦賽金牌泳將鄧羽彣 林右昌：為台灣發光

畢業於暖暖高中的台灣游泳女將鄧羽彣，在烏茲別克亞洲公開水域錦標賽女子組10公里，以2小時7分27秒摘金，為台灣泳壇奪下亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。