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「檳榔車站」立站100年 當年結婚先搭火車再換牛車
台東賓朗（原檳榔）火車站，是東部鐵路沿線遭廢除車站中，僅存日式木造火車站，為慶祝立站100周年，卑南鄉公所昨辦「戀戀檳榔火車站、懷舊音樂會」為車站慶生，邀請台鐵退休站長及家屬，導覽解說賓朗站點滴，地方居民也分享50年前搭車結婚甜蜜記憶。
檳榔火車站立站於1922年、1982廢站，是東部鐵路沿線遭廢除車站中，僅存日式木造火車站，卑南公所昨舉辦紀念音樂會，邀請台鐵退休台東站長高銘光、山里站長吳振鵬、賓朗火車站前站長陳坤厚的兒子陳進興，搭配樂團演奏懷舊民謠，讓民眾走進老站建築欣賞老照片，在地賓朗社區等發展協會與賓朗國小，也以市集與詩歌朗讀、作品展售等方式紀念車站歷史。
卑南鄉鄉長許文獻表示，一直希望能將賓朗開發為縱谷南端第一站，但因台鐵土地另有租約無法實現，去年才順利向台鐵承租，希望把車站打造為一個新景點。無奈疫情反覆二度延期，今年終於順利辦理，看到長輩們走進車站談過往故事，讓他更加相信這裡深具觀光潛力。
鄉民代表李芳媚說，以前求學要到花蓮，在檳榔站搭半夜12點火車，到花蓮剛好天亮，是終身難忘求學搭車經驗；徐姓婦人也說她，50年多年前出嫁就是在這兒上火車，坐了二站才換牛車，當時坐火車機會少，不像現在那麼方便。鐵路改道車站撤了、鐵軌也拿掉了，但環境跟50年前差不多，她跟丈夫還不斷回味當年結婚記憶。
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