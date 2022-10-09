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花蓮連日降雨 瑞港公路邊坡土石崩落單向通車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，阻礙單側道路通行，目前單向通車。圖／警方提供
瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，阻礙單側道路通行，目前單向通車。圖／警方提供

受東北季風影響，花蓮連日下大雨，多處山坡路段坍方交通受阻，其中花64線瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，現採單線雙向通行。今天是國慶連假第二天，因天候狀況不佳，蘇花路廊車流順暢，時速平均可達60公里，預計中午後逐漸出現北返車潮。

鳳林警分局表示，雨彈來襲，瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，阻礙單側道路通行，員警在現場放置三角錐警示用路人，瑞穗鄉公所及豐濱鄉公所於已通報瑞港公路坍方及損毀。

瑞穗所及港口所員警分別在瑞港公路入口處（瑞穗端及豐濱端）執行預警性封路，於今天上午8點解除封路管制，施工單位現場擺放交通錐及拉封鎖線警示，目前維持單線雙向通行。

其他轄內路段也有零星災情，鳳林鎮台9線231.6公里處有路樹倒塌占用機慢車道，光豐公路10公里至17公里多處落石及路樹倒塌，瑞港公路6公里處路樹倒塌，豐濱鄉八里彎部落4.5公里落石及路樹倒塌，員警接獲通報趕赴現場，並配合相關單位清除坍方工作，確保用路人行車安全。

花蓮縣政府表示，針對縣內土石流潛勢溪流警戒狀態，紅色警戒及黃色警戒共有33條，3個鄉鎮、12個村里受影響。截至昨晚，豐濱鄉八里彎部落、立德及復興部落撤離，由豐濱鄉公所安置19戶52人、新社國小安置11戶16人；秀林鄉佳民村、和平村、景美村、富世村、秀林村、崇德村也撤離完畢，其中23人籍在人不在、10人在外工作、994人依親，實際收容42人。

由於雨下不停，花蓮林管處考量轄內步道位處山區，恐落石及倒樹影響遊客安全，佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道群、月眉步道、能高步道東段、森板步道、富源步道群、虎頭山步道、安通越嶺步道、八通關鹿鳴吊橋段步道等10條步道暫時封閉，待勘查安全後再開放。

因天候狀況不佳，蘇花路廊車流順暢，時速平均可達60公里。圖／警方提供
因天候狀況不佳，蘇花路廊車流順暢，時速平均可達60公里。圖／警方提供
瑞港公路坍方，員警在現場放置三角錐警示用路人。圖／警方提供
瑞港公路坍方，員警在現場放置三角錐警示用路人。圖／警方提供

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